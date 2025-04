Windows 11 vous laisse enfin supprimer cette partie du menu Démarrer que tout le monde déteste

Microsoft modifie en profondeur le menu Démarrer de Windows 11. Une nouvelle version plus large et plus flexible est en test. Elle corrige un point qui agaçait beaucoup d’utilisateurs depuis le début du système.

Depuis l’arrivée de Windows 11, le menu Démarrer a été l’un des éléments les plus critiqués par les utilisateurs. Moins personnalisable, moins dense que celui de Windows 10, il imposait notamment un flux de fichiers et d’applications « recommandés » qui occupait beaucoup de place. Microsoft avait promis des évolutions, et elles arrivent enfin dans une nouvelle version testée sur les dernières builds.

La nouvelle interface du menu Démarrer est plus large et affiche désormais plus de contenu en un seul coup d’œil. Les utilisateurs peuvent enfin désactiver totalement la section « Recommandés », ce qui libère de l’espace pour les raccourcis d’applications. Le menu adopte aussi une présentation sur une seule page, avec un accès direct à toutes les applications, sans devoir passer par une section séparée. C’est une évolution importante pour ceux qui aiment organiser leur espace de travail de manière claire.

Le nouveau menu Démarrer de Windows 11 vous laisse désactiver la section recommandée et afficher plus d’applications

Grâce à ce nouveau design, il est désormais possible d’épingler jusqu’à huit applications par ligne, contre six auparavant. Le nombre de lignes affichées n’est plus limité à trois, ce qui permet d’ajouter beaucoup plus de raccourcis personnalisés. Le mode « toutes les applications » devient aussi plus souple, avec la possibilité de choisir une vue en liste ou par catégories. Tout est désormais intégré dans une seule interface déroulante, sans sous-menus inutiles.

Microsoft teste actuellement cette nouvelle interface dans les versions 24H2 de Windows 11, accessibles via le programme Windows Insider. Elle est aussi en cours de déploiement sur certaines versions 23H2 en préversion.

Ce programme gratuit permet à tous les utilisateurs volontaires de tester en avance les futures mises à jour du système. Il suffit d’aller dans les Paramètres > Windows Update > Programme Windows Insider pour s’inscrire et choisir un canal de test. Le lancement pour tous les utilisateurs est prévu dans les prochaines semaines, sans date précise pour le moment.