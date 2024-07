Oubliez les tapotements sur l’écran pour enregistrer une empreinte, ce capteur va tout changer

Le spécialiste des capteurs biométriques, Goodix, annonce une nouvelle méthode pour les scanners d'empreintes digitales sous l'écran. Cette innovation rend leur enregistrement plus fluide et agréable, sera bientôt disponible sur de nombreux téléphones haut de gamme.

Les smartphones modernes cherchent constamment à améliorer la sécurité et la commodité de leurs utilisateurs. Les capteurs d'empreintes digitales sous l'écran sont devenus une norme, mais ils ont souvent été critiqués pour leur lenteur et leur manque de fiabilité. Google, par exemple, a rencontré ces problèmes avec ses Pixel, mais prévoit de les résoudre en adoptant des capteurs ultrasoniques plus performants.

Goodix, une entreprise spécialisée dans les scanners d'empreintes digitales, propose maintenant une nouvelle méthode d'enregistrement appelée “sliding enrollment” ou “inscription en glissant” en français. Déjà disponible sur le tout nouveau iQOO Neo 9s Pro Plus, elle permet d'enregistrer une empreinte en faisant glisser son doigt sur le capteur, plutôt que de le lever et de le toucher à plusieurs reprises en tapant dessus. Cette innovation rend le processus plus agréable et moins répétitif.

Cette nouvelle méthode d'enregistrement des empreintes digitales est plus précise

Le capteur ultrasonique sous l'écran de Goodix, utilisé pour la première fois dans le vivo X100 Ultra, est à la base de cette nouvelle méthode d'enregistrement. En intégrant cette technologie de “sliding enrollment” dans le Iqoo Neo 9s Pro Plus, le fabricant permet un enregistrement plus rapide et réduit les erreurs courantes associées à la méthode traditionnelle de “tapotement répété“.

Bien que ce ne soit pas la méthode la plus rapide comparée au scanner Qualcomm 3D Sonic Max de 2022, utilisé dans des téléphones récents comme le Samsung Galaxy S23 Ultra, qui permet un enregistrement en une seule touche. La solution de Goodix représente néanmoins un pas en avant important. L’entreprise a confirmé que cette nouvelle fonctionnalité sera disponible sur plusieurs téléphones haut de gamme plus tard cette année. Les utilisateurs peuvent donc s'attendre à une amélioration de la convivialité et de la rapidité d'enregistrement de leurs empreintes digitales. Espérons que ces appareils seront disponibles à l'international pour que tous puissent profiter de cette avancée.

Source : weibo