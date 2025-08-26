Oubliez les lunettes de réalité augmentée, voici comment un designer de Microsoft imagine le futur

Microsoft a mis fin au HoloLens, mais certains n’ont pas dit leur dernier mot. Un designer interne dévoile un concept de casque futuriste sans écran. L’IA Copilot y joue un rôle central pour transformer l’interaction avec le monde réel.

Le marché des casques de réalité augmentée peine à séduire le grand public. Malgré des annonces ambitieuses et des démonstrations futuristes, les produits peinent à convaincre au-delà du secteur professionnel. Le HoloLens de Microsoft a été abandonné, et même le très attendu Vision Pro a eu du mal à dépasser l’effet vitrine. Nous avions à peine eu le temps de le tester ce casque d’Apple que l’intérêt retombait déjà. Dans ce contexte, certains employés de ces entreprises imaginent ce que pourrait être un véritable renouveau du projet.

C’est justement ce qu’a fait Braz de Pina, designer chez Microsoft, avec un concept personnel baptisé Copilot Veja. Ce projet n’est pas lié à la stratégie officielle de l’entreprise, mais montre une vision originale d’un assistant IA portable. L’idée est de proposer un appareil sans lunettes ni visière, à porter sur les oreilles, avec caméras, micros, boutons physiques et IA Copilot intégrée. Le nom « Veja » vient du verbe portugais « voir », même si le concept ne propose aucun affichage visuel.

L’absence d’écran est volontaire. Selon le créateur, entre smartphones et montres connectées, les utilisateurs en ont déjà suffisamment. L’appareil fonctionnerait à la voix et par captation visuelle via ses deux caméras. Grâce à une vision stéréoscopique et à Copilot, l’IA pourrait comprendre ce que l’utilisateur voit et fournir des informations en temps réel. Le but est de rendre l’interaction plus naturelle, sans passer par une interface visuelle classique.

Le concept reste néanmoins difficile à concrétiser. Le designer reconnaît que l’ergonomie et l’ajustement sont encore loin d’être parfaits. L’objet intègre plusieurs commandes physiques : bouton Copilot, molette de volume, déclencheur caméra. Le tout, dans un format qui se fixe autour de l’oreille. Le projet repose sur une approche différente qui mise sur la voix et l’analyse du contexte plutôt que sur des écrans. D’autres marques comme Samsung avancent aussi dans ce sens, avec leur casque de réalité mixte sous Android XR, attendu plus tôt que prévu. Le secteur cherche désormais à repenser la manière dont on pourra utiliser l’IA au quotidien.