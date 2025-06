L'Apple Vision Pro aura bientôt un concurrent face à lui. Samsung ne devrait plus tarder à lancer son casque de réalité mixte sous Android XR.

Fin 2024, Google annonçait Android XR, un système d'exploitation prévu pour les appareils de réalité mixte (mêlant à la fois réalité augmentée et réalité virtuelle). L'entreprise en profitait pour faire savoir qu'elle travaillait sur le développement de lunettes basées sur cet OS et qu'elle s'associait à Samsung pour la conception d'un casque connecté XR.

Ce casque de réalité mixte de Samsung était exhibé au MWC 2025 de Barcelone. Nous avions pu l'approcher, mais pas l'essayer. Nous pensions donc qu'il s'agissait d'un prototype et que l'on n'était pas près de voir arriver un produit commercialisé sur le marché de si tôt. Contre toute attente, l'appareil pourrait finalement être rendu disponible dès cette année.

Un casque Samsung sous Android XR face à l'Apple Vision Pro

Selon les informations du média coréen NewsPim, le casque de réalité mixte de Samsung, nom de code Projet Moohan, mais qui n'a pas encore d'appellation commerciale définitive, pourrait être présenté lors d'une conférence Galaxy Unpacked dès le 29 septembre prochain. Il serait ensuite vendu à partir du 13 octobre, mais en Corée du Sud uniquement. Suivra une disponibilité pour le marché international, mais celle-ci n'est pas datée par la source.

Samsung pourrait même commencer à teaser son produit lors du prochain événement Unpacked. Prévu début juillet, la marque y annoncera ses nouveaux smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, ainsi que des modèles de montre connectée et d'écouteurs sans fil. Peut-être y apprendra-t-on son véritable nom, entre autres.

Samsung aurait ciblé quatre éléments d'importance majeure pour la création de cet appareil : le poids, l'autonomie, les contenus et les performances. Pour ce dernier point, on sait déjà que le Snapdragon XR2 Plus Gen 2 de Qualcomm sera aux manettes. Pour les contenus, la plupart des applications pour smartphones et tablettes Android seront compatibles avec le casque sans modification des développeurs. Des applications Google et Samsung seront quant à elles optimisées pour une expérience plus immersive. Concernant le poids et l'autonomie, on se demande si Samsung parviendra à faire mieux qu'Apple avec son Vision Pro.