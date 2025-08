L’IA d’Instagram peut désormais passer vos vidéos à la 3D, mais il y a une condition

Instagram propose désormais de convertir automatiquement les vidéos prises avec le smartphones en expériences 3D immersives. Une fonctionnalité qui suit l'arrivée de la conversion automatique des photos en trois dimensions.

Instagram déploie une fonctionnalité qui convertit automatiquement les vidéos en 3D pour certains utilisateurs. La nouveauté concerne en effet uniquement les propriétaires de casques de réalité connectée Meta Quest. Sur ces casques, les Reels comme les Stories sont converties par défaut.

Tout cela repose sur un algorithme de machine learning et permet un visionnage plus immersif sans devoir se doter de caméras spéciales. Les vidéos de démo sont encore rares au moment où nous écrivons ces lignes, mais nos confrères de UploadVR décrivent un résultat semblables aux Spatial Videos l'équivalent technologique sur le casque Vision Pro d'Apple. L'apparition d'artefacts désagréables est possible en fonction de la qualité du fichier source.

Il suffit d'avoir un Meta Quest pour transformer vos vidéos Instagram en 3D

L'arrivée de cette nouveauté n'est pas accompagnée d'un communiqué officiel. Mais la firme avait déjà lancé quelque chose de semblable au mois de mai dernier, limité aux photos téléversées sur les comptes Instagram :

“Grâce à nos algorithmes de synthèse basés sur l’IA, nous pouvons transformer pixel par pixel les photos existantes qui apparaissent dans le fil Instagram — sans avoir besoin de caméras 3D sophistiquées. Cela signifie que les photos plates, qui n’ont pas été prises à l’origine en 3D, seront automatiquement converties dans un format immersif qui donne aux images 2D une impression de profondeur lorsqu’elles sont visualisées sur Quest”, expliquait alors la firme.

Pour l'heure, cette conversion 3D automatique des vidéos ne concerne que la version d'Instagram sur le casque. Mais des bribes de code dans les dernière version bêta de Horizon OS montrent que Meta prévoit de lancer quelque chose de semblable à l'échelle du système – avec un traitement entièrement réalisé en local. La maison-mère de Facebook n'est pas la seule à avancer sur la question.

Apple sur les casques Vision Pro comme ByteDance proposent déjà de convertir localement les photos en fichiers 3D. On note au demeurant que seul Meta semble proche de proposer la même chose pour la vidéo.