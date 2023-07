Comprendre la nature de l’univers, voici l’objectif de la nouvelle startup d’Elon Musk

Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, et propriétaire de Twitter, a annoncé le lancement d'une nouvelle société d'intelligence artificielle, xAI, dont l'objectif est de “comprendre la véritable nature de l'univers”.

Elon Musk commence enfin à parler de l'entreprise d'intelligence artificielle qu'il a fondée pour concurrencer OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT. La startup, nommée xAI, a été officiellement lancée mercredi et son objectif est de « comprendre la véritable nature de l'univers », sans plus de détails.

Cette nouvelle startup, basée dans la région de la baie de San Francisco a déjà embauché un groupe de chercheurs en IA de haut niveau qui ont travaillé chez OpenAI, Google, Microsoft et Tesla. Certains employés de Twitter arborent également le logo de xAI à côté de leur badge de certification, sans que l’on sache s’ils font eux aussi partie du projet.

Elon Musk veut comprendre la nature de l’univers grâce à xAI

Selon un rapport de The Verge, xAI a été enregistrée en avril dans le Nevada. À l'époque, l'homme le plus riche du monde s'était inscrit en tant que directeur, et Jared Birchall, le directeur du bureau de gestion de patrimoine de Musk, en tant que secrétaire.

Selon Time Magazine, la société a acheté en mars 10 000 unités de traitement graphique, un matériel nécessaire pour développer et faire fonctionner des systèmes d'IA de pointe. D’ailleurs, c’est grâce à cette forte demande ces derniers mois que Nvidia a vu sa capitalisation boursière s’envoler. xAI n'a rien dit sur son mode de financement, mais le Financial Times a rapporté en avril que Musk envisageait d'obtenir des fonds auprès d'investisseurs de SpaceX et Tesla.

Précisions que le site web de xAI indique qu'il s'agit d'une « société distincte de X Corp », la société mère dans laquelle Musk a intégré Twitter au début de l'année, mais qu'elle « travaillera en étroite collaboration avec X (Twitter), Tesla et d'autres sociétés ». Elon Musk, 52 ans, dirige désormais six entreprises : Tesla, SpaceX, Twitter, Neuralink, Boring Co. et maintenant xAI. D’ailleurs, le milliardaire compte également lancer X, un réseau social « tout-en-un » basé sur Twitter.