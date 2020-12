Orange reste le champion de la 4G, devant Bouygues, SFR et Free

D’après la dernière enquête l’Arcep, le régulateur des télécoms français, Orange réalise toujours les meilleures performances en terme de couverture 4G et de qualité de la connexion mobile. SFR a rattrapé son retard sur Bouygues et Free.

Comme chaque année, l’Arcep, l’autorité de régulation des télécoms français, vient de publier son enquête sur la qualité globale des réseaux mobiles. L’institution a noté une amélioration des services chez les quatre principaux opérateurs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les Français.

Ainsi et en moyenne, la qualité générale des appels s’est affinée tandis que les débits de téléchargement en données mobiles sont passés de 45 Mbit/s en 2019 à 49 Mbit/s cette année. Malgré tout, ces progrès ne se font pas à la même vitesse partout. Orange reste le numéro Un pour la dixième année consécutive, et affiche tout simplement les meilleures performances s’agissant de la couverture 4G et de la qualité de la connexion mobile.

Orange garde encore et toujours la première place

« En internet mobile, la qualité de service d’Orange continue de s’améliorer avec en particulier un débit moyen qui progresse de plus de 15 points, que ce soit en zones rurales, denses ou intermédiaires », précise l’Arcep dans son rapport. Orange dépasse ses concurrents de 3 à 5 points sur tous les indicateurs de l’institution.

Pour rentrer davantage dans le détail, Orange offre un débit moyen descendant (téléchargement) de 74 Mbit/s (102 Mbit/s en zone dense, 82 Mbit/s en zone intermédiaire et 41 Mbit/s en zone rurale) et un débit moyen montant (envoi de fichiers) de 13 Mbit/s (18 Mbit/s en zone dense, 14 Mbit/s en zone intermédiaire, 7 Mbit/s en zone rurale).

Si Orange se détache donc du peloton, SFR, Bouygues et Free restent au coude à coude avec des débits relativement proches :

SFR : débit moyen descendant de 47 Mbit/s et débit moyen ascendant de 11 Mbit/s

Bouygues Telecom : débit moyen descendant de 40 Mbit/s et débit moyen ascendant de 10 Mbit/s

Free : débit moyen descendant de 33 Mbit/s et débit moyen ascendant de 8 Mbit/s

Les trois opérateurs concurrents étant dans un mouchoir de poche question performances, le président de l’Arcep Sébastien Soriano conseille aux consommateurs d’utiliser les cartes interactives disponibles sur monreseaumobile.fr pour trouver le meilleur. « Avant de choisir un de ces trois opérateurs, il faut vraiment prendre en compte son lieu d’habitation et ses usages », recommande-t-il.

Pour rappel, Orange vient de déployer son réseau 5G dans une quinzaine de villes en France. Tout juste lancé, l’opérateur mené par Stéphane Richard n’a pas tardé pour vanter les performances de son réseau. Ainsi, Orange promet des débits3 à 4 fois plus rapides que la 4G, avec un débit maximal de 2,1 Gbit/s en téléchargement.

Source : Le Figaro