Abonnés Free : vous avez maintenant droit à la 5G SA, comment en profiter ?

Free devient le premier opérateur français à lancer la 5G SA, ou “vraie 5G”. Quels sont les différences avec la 5G actuelle ? Quels sont les mobiles compatibles ? Comment en profiter ? On vous dit tout.

Vous l'ignorez peut-être, mais personne en France ne peut dire qu'il bénéficie de la vraie 5G. Certes, c'est bien ce réseau qui s'affiche en haut à droite de votre smartphone du moment qu'il est compatible et que vous avez un forfait adéquat. Pourtant, il s'agit d'un raccourci un peu mensonger. La 5G accessible aujourd'hui s'appelle en réalité 5G NSA, pour Non Standalone Access. Cela veut dire que pour fonctionner, elle se greffe sur les infrastructures 4G existantes.

De son côté, la “vraie 5G” ou 5G SA (Standalone Access) se sert de dispositifs conçus entièrement pour elle, sans intermédiaire. Les antennes par lesquelles elle passe lui sont dédiées, de même que l'ensemble des dispositifs qui lui permettent d'exister. Jusqu'à aujourd'hui, la 5G SA n'était pas disponible chez les opérateurs français. Free devient le premier à en faire bénéficier ses abonnés mobiles en la déployant sur ses fréquences 3,5 GHz . Voyons ce que cela va changer concrètement.

Quels sont les avantages de la 5G SA ?

Free n'y va pas par 4 chemins : “Phase ultime de l’évolution du réseau 5G, la 5G SA permettra de bénéficier de débits plus rapides, de latences réduites et d’une fiabilité renforcée“. Au-delà du discours marketing, il y a cependant des réalités. Les débits de la “vraie” 5G sont effectivement plus rapides. En théorie, ils peuvent atteindre plusieurs gigabits par seconde. Dans la pratique, il faudra s'attendre à des résultats moins impressionnants, mais tout de même au-dessus de ceux de la 5G actuelle.

Le temps de latence est également extrêmement réduit, inférieur à 1 milliseconde. C'est très important dans des situations où une commande doit être exécutée immédiatement, par exemple par un véhicule autonome. Ce que l'opérateur appelle “fiabilité renforcée” fait référence à la garantie d'une connexion stable grâce à l'utilisation de diverses technologies. Les opérations chirurgicales à distance, entre autres, deviendront plus sûres et plus simples à mettre en œuvre.

Lire aussi – La 5G compte déjà plus de 1,5 milliard d’utilisateurs dans le monde, selon Huawei

La 5G SA a la particularité de pouvoir gérer beaucoup d'appareils connectés sans broncher : jusqu'à 1 million par km². Enfin, tous ces avantages ont le bon goût d'être plus économe en énergie, la norme réseau étant moins énergivore que les précédentes.

Quels sont les smartphones compatibles 5G SA ?

Posséder un smartphone compatible 5G ne veut pas dire qu'il prendra forcément en charge la 5G SA. Il faut que son processeur gère la technologie 3GGP release 16. Sachez simplement qu'elle doit être activée manuellement par les fabricants. Free a publié une liste des smartphones compatibles avec la 5G SA et l'on constate que ce sont surtout les modèles Samsung et Xiaomi qui tirent leur épingle du jeu. Pour le moment, la 5G SA ne fonctionne sur aucun iPhone et aucun Pixel de Google.

Cela sera le cas un jour bien sûr, mais il va falloir patienter pendant un temps indéterminé. Notez qu'il est également nécessaire d'avoir un système d'exploitation assez récent comme Android 14 pour prétendre à la nouvelle norme réseau.

Comment activer la 5G SA chez Free ?

Bonne nouvelle, la 5G SA est disponible gratuitement pour tous les abonnés au forfait Free 5G. Vous devez au préalable vous rendre dans votre espace client puis, dans la rubrique Gérer mes options, activer cette dernière. C'est également l'occasion d'essayer la VoNR (Voice over New Radio), une autre exclusivité Free lancée en même temps que la 5G SA. Le réseau 5G se charge alors de vos communications vocales, permettant entre autres une meilleure qualité d'appel.