Orange : face au vol des câbles en cuivre, l’opérateur sort les mouchards

Face à la multiplication des vols de câbles en cuivre en Bretagne et Pays de la Loire, deux responsables d'Orange ont mis au point une méthode efficace pour retrouver les malfaiteurs : installer des mouchards sur les câbles. En un an et demi, cinq équipes de voleurs de câbles ont été interpellées et traduites en justice.

Même si Orange a confirmé la mort de l'ADSL et la fin de son réseau cuivre d'ici 2030, cela laisse encore de nombreuses années aux voleurs de câbles pour dépouiller l'opérateur et rendre fous les abonnés. En Bretagne et en Pays de la Loire, les vols de câbles de cuivre ont explosé en 2022.

Si l'on en croit la nouvelle directrice régionale d'Orange en Pays de la Loire Véronique Fontaine, pas moins de 74 actes de malveillance sur le réseau de l'opérateur ont été enregistrées l'an passé. “Si on regarde tout ce qu'on nous a volé en 2022, c'est la distance entre Nantes et Angers, soit 440 tonnes de cuivre. Or, quand on sait que le cuivre se négocie environ 8 euros le kilo, à la fin ça chiffre”, expliquait-elle à l'antenne de France Bleu Loire Océan.

Orange s'équipe en mouchards pour retrouver les voleurs

Pour endiguer ce fléau, deux “Incident Manager” (ndrl : poste consistant à assurer la centralisation, l'efficacité et l'efficience du processus de geston des incidents) de chez Orange basés dans le Morbihan ont trouvé la parade. Début 2021, ils obtiennent l'accord de leur hiérarchie pour acheter des mouchards ainsi que divers systèmes qu'ils détournaient de leur usage. “Ici, un système d'ouverture de volets, là un GPS, etc. On a commencé à déployer nos propres mouchards en octobre. Les premiers voleurs sont tombés dans la foulée”, assurent les deux responsables.

Vous l'aurez compris, l'idée était de pouvoir suivre à la trace des portions de câbles volées. “En général, les sections entre deux points d'accès mesurent 300 m. Cela représente un poids compris entre 500 kg et 1200 kg (et une valeur oscillant actuellement entre 4 000 et 10 000 €, moitié moins à la revente sur le réseau illégal), facilement dissimulable dans un simple fourgon”, détaillent les deux salariés d'Orange.

Depuis l'installation de ces mouchards sur les bobines de câbles, cinq équipes de voleurs ont été interpellées et traduites en justice. “On a une supervision nationale qui vient pour surveiller notre réseau. Dès qu'on a une suspicion de vol de câbles, ça permet de déclencher les gendarmes pour aller vérifier”, ajoutent les deux techniciens. Quoi qu'il en soit, la méthode porte ses fruits. Depuis 15 jours, les équipes d'Orange n'ont signalé aucun vol de câbles dans la région.

Source : Telegramme