Coupures d’électricité : voici comment les réseaux mobiles et Internet d’Orange seront impactés

Orange répond enfin aux questions de ses abonnés concernant les risques de coupures d’électricité cet hiver. L’opérateur historique explique qu’il faudra bien s’attendre à des perturbations sur les réseaux mobiles et Internet. On vous résume tout.

« La crise énergétique que nous traversons oblige […] RTE et Enedis à envisager des délestages électriques ciblés, afin d’éviter les risques de coupures généralisées dans tout le pays. Sur les zones concernées par les coupures électriques, plusieurs impacts sur nos réseaux peuvent être envisageables ». C’est avec un ton très solennel qu’Orange s’est adressé à ses abonnés, ce vendredi 9 décembre, alors que la situation énergétique du pays pour l’hiver à venir se précise.

Il faut dire que la question inquiète le plus grand nombre. Il ne fait désormais plus de doute que les réseaux mobiles et Internet seront impactés par la pénurie d’énergie, alors que les gestionnaires du réseau ne cachent plus que des coupures de courant plus ou moins intempestives sont à prévoir dans les prochains mois. Orange a donc décidé de jouer la carte de la transparence en expliquant clairement comme son propre réseau réagira en cas de coupure.

Orange admet que des coupures sont à prévoir sur son réseau téléphonique

L’opérateur commence donc par rappeler que toutes ses antennes sont équipées de batteries de secours qui prendront le relais en cas de coupure d’électricité. Néanmoins, ces batteries ne disposent pas d’une autonomie éternelle et finiront elles-mêmes par lâcher si la coupure dure plus de 20 minutes. Autrement dit, « passé ce délai et sur tout le temps de la coupure, téléphoner, envoyer des SMS ou utiliser toute application nécessitant une connexion Internet sera impossible », souligne Orange.

Une fois le courant de nouveau disponible, entre 80 % et 85 % des antennes se remettront automatique en route. Pour le reste, Orange explique qu’un technicien devra intervenir pour que le réseau soit de nouveau effectif, ce qui, pour les zones concernées, prendra donc nécessairement plus de temps. L’opérateur ne précise pas quelles seront ces zones. Enfin, si votre foyer comporte toujours un téléphone fixe, ce dernier sera également inutile le temps de coupure. « À moins que vous n’ayez chez vous un téléphone fixe ayant un socle à batterie autonome (très rare) ou un vieux téléphone branché uniquement sur une prise en “T ” », précise Orange.

Les abonnés Orange seront aussi privés d’Internet pendant les coupures d’électricité

Pour ce qui est du réseau Internet, il n’y a pas vraiment de surprise de ce côté. En effet, les box étant branchées sur secteur, il n’est pas vraiment surprenant que celles-ci ne seront pas fonctionnelles le temps de la coupure, que ce soit en WiFi ou en filaire. Il en va donc de même des appels en VoWiFi sur votre smartphone. Quant aux services de téléassistance ou télésurveillance, ces derniers ” seront indisponibles pendant toute la durée du délestage, puisqu’ils dépendent de votre connectivité (fixe ou mobile) ».

Orange précise toutefois que certaines entreprises sont équipées de Livebox Pro possédant une batterie de secours. Celles-ci disposent d’une autonomie oscillant entre 2 à 12 heures. Il faudra toutefois compter sur un groupe électrogène indépendant pour continuer à faire tourner les autres services, notamment téléphoniques. Enfin, l’opérateur annonce le lancement prochain d’un site permettant d’évaluer l’impact des coupures de courant dans sa zone géographique, ” mais également les gestes à adopter pour consommer moins. »

On rappelle que RTE et Enedis préviendront les foyers 3 jours à l’avance des coupures d’électricité dans leur zone. Puis, un jour avant la date butoir, aux alentours de 17 heures, ces derniers confirmeront que la coupure aura bel et bien lieu.