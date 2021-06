Orange déconnecte les abonnés Free, la saison 4 de Stranger Things se dévoile, le récap’

Alors qu’Eleven pourrait être blessée dans la saison 4 de Strangers Things, le programme Paint 3D est le sujet d’une énorme faille de sécurité, et un abonné Orange emprunte la ligne fibre de deux abonnés Free les privant d’Internet depuis trois mois, on vous dit tout dans le récap’ du jour !

On éveille votre curiosité, on vous met en garde, on vous raconte… Un petit récap’ au cas où vous seriez passés à côtés de ces actualités hier.

Stranger Things saison 4 :une nouvelle photo volée montrée Eleven en très mauvaise posture

La saison 4 de Strangers Things, qui devrait sortir en 2022 sur Netflix, commence à sérieusement faire parler d’elle. Les acteurs et producteurs ne tarissent pas d’éloges à son sujet, même si le mystère reste entier. On sait seulement que cette saison sera la plus sombre de toutes selon les dires de Finn Wolfhard, l’interprète de Mike Wheeler. Dans une photo prise sur le tournage, on voit Eleven placée dans une civière, prête à être installée dans une ambulance. Ainsi on est en droit de s’interroger sur le sort réservé au personnage principal de cette série dont la quatrième saison promet encore de nous surprendre…

Windows 10 : Paint 3D est frappé par une mégafaille de sécurité

Si ce n’est pas déjà fait, il est grand temps d’effectuer la mise à jour de votre programme Paint 3D : en effet, une grosse faille de sécurité a été découverte et selon Trend Micro, une simple visite sur une page web vérolée pourrait suffire à l'exploiter. La faille a depuis été patchée par Microsoft, mais la mise à jour n'est pas forcément automatique et c’est à vous de forcer la recherche de correctifs dans le Microsoft Store. La désinstallation du programme peut être une alternative à cette mise à jour, si comme beaucoup d’utilisateurs de Windows, vous préférez le fidèle programme Paint à sa version 3D.

Deux abonnés Free privés d'Internet depuis trois mois

Deux abonnés Free ont perdu leur connexion Internet il y a de cela plus de trois mois, car un voisin, client Orange, a utilisé leur ligne pour se raccorder à la fibre. Free n'a rien pu faire pour les aider, l’opérateur ne pouvant pas créer lui-même une nouvelle ligne. Pourtant, lorsque l’on décide d’opter pour l’abonnement le plus cher du marché à 39,99€/mois, on a bon espoir d’avoir un Internet impeccable. Heureusement pour ce couple, après avoir fait appel à un médiateur, Orange et Free ont finalement décidé de collaborer pour trouver une solution au problème.

