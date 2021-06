Windows 10 : Paint 3D est frappé par une méga faille de sécurité

Le programme Paint 3D (Windows 10) est visé par une énorme faille de sécurité. Une simple visite sur une page web vérolée peut suffire à l'exploiter. La faille ne serait pas activement exploitée dans la nature, mais il est recommandé de mettre au plus vite le programme à jour.

Le programme Microsoft Paint était plus ou moins resté fidèle à lui-même depuis 1985 avant que la firme ne décide de lui donner un successeur, Paint 3D. Or, ce programme reste mal aimé des utilisateurs de Windows 10 qui lui préfèrent souvent encore Paint pour éditer rapidement des images.

Le programme est en effet jugé trop complexe, et les fonctionnalités 3D sont largement inutiles dans une utilisation quotidienne. Il reste possible d'utiliser le Paint classique à côté de Paint 3D. Et il se dit que Microsoft pourrait arrêter d'installer Paint 3D par défaut dès Windows 11.

Mettez vite Paint 3D à jour (ou désinstallez-le) !

Reste que si vous avez Paint 3D sur votre ordinateur, il est grand temps de faire une mise à jour. Une grosse faille de sécurité a été découverte via la technique de fuzzing par le Zero Day Initiative financé par Trend Micro. La faille CVE-2021-31946 a depuis été patchée par Microsoft, mais la mise à jour n'est pas forcément automatique.

Rendez-vous pour cela dans le Microsoft Store pour forcer la recherche de correctifs. Selon Trend Micro, un attaquant pouvait exploiter cette faille en conduisant le visiteur à visiter une page vérolée ou en lui faisant lancer un programme. L'attaquant devait néanmoins, avant cela, obtenir une élévation des privilèges sur la machine de sa victime.

Les chercheurs en sécurité expliquent que ce pré-requis nuance un peu la gravité de la faille. Elle ne serait pas encore exploitée par des acteurs malicieux dans la nature. Bien sûr, si vous n'utilisez pas Paint 3D, il y a une alternative à cette mise à jour : désinstallez tout simplement le programme pour n'utiliser que Paint, ou toute autre alternative de votre choix (Gimp, Photoshop, etc…).