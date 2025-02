Free passe à l’étape supérieure sur les frais de résiliation, tout le monde devra payer plus

Après avoir augmenté en novembre dernier le montant des frais de résiliation pour les nouveaux clients, Free a décidé d'appliquer cette hausse à tout le monde.

Nous l'avons évoqué dans nos colonnes il y a quelques mois. En novembre dernier, Free a décidé d'augmenter le montant de ses frais de résiliation. Alors qu'il fallait depuis des années s'acquitter de 49 € pour mettre fin à son contrat Freebox, il faut désormais mettre sur la table 10 € de plus, soit 59 € au total.

Néanmoins, l'opérateur avait confirmé à l'époque que cette mesure concernait uniquement les nouveaux venus. Ce n'est maintenant plus le cas. Ce 5 février, le Trublion du web a envoyé un mail à tous ses clients Freebox pour les informer de la disponibilité de leur facture mensuelle.

Free augmente les frais de résiliation

Dans ce courriel, l'entreprise en profite pour rappeler que les abonnés profitent depuis le 1er janvier 2025 des chaînes Disney Channel et National Geographic sans surcoût dans les bouquets Freebox TV et TV OQEE by Free. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est bien le dernier paragraphe du mail :

“Nous vous informons également qu'à partir du 1er avril 2025, vos conditions évoluent : les frais de résiliation de votre contrat d'abonnement Freebox seront de 59 € au lieu de 49 €. Nous vous rappelons que le prix et les autres conditions de votre offre Freebox restent inchangés”.

Etant donné que cette hausse du prix des frais de résiliation vient modifier vos conditions générales d'abonnement, Free rappelle que les utilisateurs disposent “de la possibilité de résilier leur contrat sans frais et sans droit à dédommagement, en nous indiquant ce motif, dans un délai de 4 mois suivant cette notification” en vertu de l'article L224-33 du Code de la consommation.

Pour rappel, Free s'apprêterait à dévoiler un tout nouveau player pour la Freebox Ultra. Il serait temps, sachant que la dernière box de l'opérateur se coltine toujours le player de la Freebox Pop. D'après un récent benchmark, on a eu des premières infos sur ce boitier baptisé Super Player. Ainsi, l'appareil serait propulsé par un processeur ARMv8 avec 5 coeurs cadencés à 2,02 GHz et 4 Go de RAM. Côté logiciel, il s'agit tout simplement d'Android 14.