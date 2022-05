Orange annonce la fin de l’horloge parlante après 89 ans de carrière

C'est la fin d'une époque et d'une fonctionnalité lancée en 1933. En effet, Orange annonce ce mercredi 4 mai 2022 la suppression de l'horloge parlante dès le 1er juillet 2022. Ce système automatisé permettait de connaître l'heure exacte en France en appelant le numéro payant 3699.

Comme disait Charles Aznavour, il s'agit d'un service que “les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître”. Depuis 1933, les Français désireux de connaître l'heure exacte dans l'Hexagone pouvaient recourir à l'horloge parlante, le tout premier système automatisé de ce genre au monde. Ce système, inventé par l'astronome et directeur de l'Observatoire de Paris Ernest Esclangon en 1933, faisait partie “du patrimoine industriel français” comme le rappelle Orange.

En 1991, l'Observatoire de Paris avait signé un partenariat avec France Télécoms (désormais Orange) pour la construction d'une infrastructure spécifique pour permettre aux Français d'obtenir l'heure légale en France avec une précision extrême, de l'ordre de 10 millisecondes. Aujourd'hui, l'Horloge parlante exploite “le temps universel coordonné” fourni par l'Observatoire de Paris, un résultat obtenu via un ensemble d'horloges atomiques du laboratoire de Syrte, comme le rappellent nos confrères du Monde.

Au début des années 2000, les appels au 3699, le numéro payant pour accéder au service, se comptaient en millions chaque année, avec des pics logiques lors des changements d'heure. “Aujourd'hui, en termes d'appels vers l'horloge parlante, nous sommes plutôt sur une dizaine de milliers par an”, indique l'opérateur dans son communiqué.

Clap de fin pour l'horloge parlante après 89 ans de carrière

Comme vous pouvez vous en douter, avec la démocratisation des smartphones, des tablettes, et de tous les appareils électroniques capables d'afficher l'heure avec précision, le maintien en activité de l'horloge parlante n'a plus vraiment de sens. De fait, Orange a confirmé ce mercredi 4 mai 2022 l'arrêt de l'horloge parlante dès le 1er juillet 2022, en raison de la “fin de vie programmée” des systèmes indispensables à son fonctionnement et surtout à la baisse massive du nombre d'appels au 3699. Il faut dire que les tarifs étaient plutôt élevés, avec un prix fixé à 1,50 € plus le prix de l'appel.

“La digitalisation des matériels, la démultiplication des sources pouvant donner l'heure, mobiles, ordinateurs, tablettes, participent inévitablement à cette érosion”, se justifie Orange. C'est donc la fin d'une époque. Sachez néanmoins qu'il est toujours possible d'accéder gratuitement à l'heure légale français exacte depuis le site de l'Observatoire de Paris. Pour rappel, Orange a récemment annoncé la fermeture de son réseau 2G, mais aussi celle du réseau cuivre d'ici 2030.