Orange a déployé 239 antennes 4G en juin 2021, Free dépasse les 20 000 sites

Orange se place en tête des déploiements 4G pour le mois de juin, avec 239 nouvelles antennes opérationnelles. Free se trouve juste derrière avec 191 nouveaux sites, ce qui lui permet de passer la barre des 20 000. Pendant ce temps, l’ANFR compte l’ouverture de 200 sites 5G, pour un total de 57 648 toutes générations confondues.

À l’heure où la 5 G part à la conquête du monde, en faisant au passage exploser la consommation de data mobile, il reste encore des zones du territoire français où la 4G n’est toujours pas arrivée. Les opérateurs ne cessent donc de déployer de nouvelles antennes pour ainsi rendre disponible la technologie à ceux n’ayant pas la chance d’en profiter.

Alors qu’Orange et Free se partageaient la couronne de l’ouverture de site en avril, les deux firmes se retrouvent de nouveau au coude à coude au mois de juin, cette fois pour la 4G. Orange arrive en tête avec 239 nouvelles antennes au compteur, ce qui l’amène à détenir 26 331 antennes au total. L’opérateur est donc suivi de près par Free, qui peut targuer d’avoir ouvert 191 sites sur la même période. De quoi lui faire dépasser la barre des 20 000, pour arriver à un score de 20 146.

La France abrite 57 648 sites de réseaux mobiles

L’entreprise Xavier Niel ne ménage pas ses efforts pour apporter la technologie de télécom à ses abonnés. D’ici fin 2021, celle-ci prévoit notamment de couvrir 80 % de la population en 5 G. Juste derrière, on retrouve donc Bouygues Telecom avec 157 nouveaux sites en juin, suivi de SFR et ses 115 antennes en plus. Au total, ce sont ainsi 200 antennes qui ont été déployées sur l’ensemble de l’Hexagone, atteignant un total de 57 648, toutes générations confondues.

Sur le même sujet : Bouygues Telecom : la 5G représente « moins de 1 % du trafic » sur son réseau

Dans son rapport mensuel, l’ANFR évoque également l’évolution de la 5G en France, sans donner de détails quant aux scores respectifs des opérateurs. On apprend ainsi que la couverture a augmenté de 3,9 % le mois dernier. L’organisme précise néanmoins l’état sur les différentes bandes de fréquence : on compte un total de 16 954 sites sur la bande 700 MHz, où règne Free, 9 120 sur la bande 2100 MHz et enfin 9370 sur la bande 3,5 GHz.

Source : ANFR