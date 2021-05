5G : Free Mobile s’engage à couvrir 80% de la population d’ici fin 2021

Free Mobile estime pouvoir couvrir 80% de la population française d'ici la fin de l'année 2021. En s'appuyant sur des antennes dans la bande des 700 MHz, le trublion des télécoms ambitionne d'accélérer le déploiement de son réseau dans les mois à venir.

Iliad, maison mère de Free, vient de dévoiler ses résultats financiers pour le premier trimestre de son exercice 2021. Porté par l'arrivée de la 5G dans son offre, Free enregistre un chiffre d'affaires en hausse de 2,4% par rapport à l'an dernier. Sur le fixe, le FAI a séduit 43 000 abonnés supplémentaires sur le trimestre, portant le parc total à 6,7 millions de clients.

Même succès sur le mobile avec 6 000 abonnés supplémentaires en trois mois. Grâce au succès enregistré par le forfait illimité à 19,99 euros, Free Mobile atteint les 13,38 millions d’abonnés en France. Lors de l'annonce, Free Mobile s'est vanté de couvrir 50% de la population française avec son réseau 5G naissant.

Free mise sur des antennes 700 MHz pour déployer son réseau 5G

Ce taux de couverture élevé est essentiellement dû à l'utilisation de la technologie Dynamic Spectrum Sharing qui permet de convertir des antennes 4G en stations 5G. Cette approche permet d'offrir une excellente couverture mais des débits moyens beaucoup moins élevés que les bandes en 3,5 GHz et en 2,1 GHz. Free se focalise en effet sur les antennes dans la bande des 700 MHz. Pour Orange, Free vend d'ailleurs une fausse 5G à ses abonnés. Une étude de la plateforme Mozark montre les débits offerts par le réseau 5G de Free sont inférieurs à ceux de la concurrence. L'opérateur de Xavier Niel affiche des débits moyens descendants de 28 Mbits/s, contre 146 Mbits/s pour Orange, 80 Mbits/s pour SFR et 78 Mbits/s pour Bouygues Télécom.

En dépit des critiques, Free Mobile va continuer à miser sur les antennes 700 MHz pour déployer son réseau. Thomas Reynaud, le Directeur général d’Iliad, assure que le réseau 5G de Free offrira une couverture “supérieure à 80% d'ici à la fin de l'année”. Pour tenir ses promesses, le télécom va accélérer les investissements dans le domaine de la 5G. “Nous avons adopté une stratégie inverse de nos concurrents. Nous considérons que la 5G doit profiter au plus grand nombre. Eux, restent concentrés dans les grandes villes” a justifié Thomas Reynaud lors d'un point presse.

D'ailleurs, Free a déployé plus d'antennes que ses rivaux en avril 2021, rapporte l'Arcep. Le trublion a activé 725 sites 5G, contre 218 pour Bouygues, 159 pour Orange et 261 pour SFR. Free est l'opérateur qui dispose du plus d'antennes 5G du pays : 8 798. En seconde place, on trouve Bouygues avec seulement 2 480 antennes, suivi d'Orange (1 528) et SFR (1417).