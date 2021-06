La 5G fait exploser la consommation de data mobile dans le monde

La 5G a entraîné une explosion de la consommation de data mobile dans le monde. D'après une nouvelle étude d'Ericsson, la consommation moyenne mondial s'est récemment établie autour de 10 Go/mois. Sans surprise, ce sont les services de streaming vidéo, comme Netflix ou YouTube, qui accaparent l'essentiel du réseau dans les pays où la 5G est devenue la norme.

Le déploiement de la 5G s'accompagne d'une explosion de la quantité de données mobiles consommées par les internautes. D'après une étude réalisée par l'équipementier Ericsson, les utilisateurs consomment désormais une moyenne de 10 Go mensuellement. D'après un rapport de l'Arcep réalisé en 2018, un français consomme en moyenne seulement 5Go de data par mois.

“Les abonnements 5G avec un appareil compatible 5G ont augmenté de 70 millions au cours du premier trimestre, pour atteindre environ 290 millions. Nous estimons qu'il y aura près de 580 millions d'abonnements 5G d'ici fin 2021 dans le monde” met en avant Ericsson.

Lire également : Bouygues Telecom assure que la 5G représente “moins de 1% du trafic” sur son réseau

Une consommation de data de 35 Go d'ici fin 2026 avec la 5G

Au cours du premier semestre de 2021, le déploiement de la 5G s'est accéléré un peu partout dans le monde, notamment en France avec l'arrivée des premières offres en fin 2020. Evidemment, l'essor de l'usage de la 5G se confirme surtout dans les régions où le réseau est le plus développé, comme l'Asie du Sud Est ou l'Inde.

L'Europe est encore à la traîne mais devrait progressivement se rattraper dans les années à venir, laisse entendre le rapport. “La 4G est la technologie dominante et représente 50% de tous les abonnements. En 2026, la 4G restera la technologie dominante et devrait représenter pour 65% des abonnements mobiles, tandis que les abonnements 5G devraient représenter 33% des forfaits” explique Ericsson.

Dans ces pays où la 5G s'est déjà largement imposée, ce sont les services de streaming vidéo qui accaparent l'essentiel de la puissance du réseau. Ainsi, 66% du trafic mobile est exploité par des services comme Netflix, Disney+, YouTube ou TikTok.

Dans ce contexte, Ericsson estime que la consommation moyenne mondiale de données mobile pourrait grimper jusqu'à 35 Go d'ici fin 2026. Dans certains pays, la consommation mensuelle s'est déjà établie autour des 15 Go. Une précédente étude d'Ericsson, publiée en 2019, tablait sur une consommation moyenne allant jusqu'à 200 Go en 2025.

Source: Ericsson