Oppo Reno 5 : son design et sa fiche technique dévoilés une semaine avant le lancement

L’Oppo Reno 5 est le futur flagship de la marque chinoise. Encore non annoncé, il se montre toutefois sur le site officiel de la marque qui lance les précommandes. On peut ainsi voir le design du produit, ou plutôt des produits, et en apprendre un peu plus les caractéristiques techniques. La gamme sera annoncée le 10 décembre.

La gamme Reno 5 d’Oppo sera annoncée le 10 décembre prochain. Pas besoin d’attendre cette date pour voir ces nouveaux smartphones, puisque la marque elle-même nous donne déjà de nombreuses infos. En effet, les précommandes ont été lancées sur le site chinois d’Oppo et nous permettent d’apprendre pas mal de choses.

Il y aurait donc deux smartphones au programme. Le Reno 5 5G ainsi que le Reno 5 Pro 5G. Pas de trace du Reno Pro+ 5G, en rumeur un moment. Les deux smartphones disposent d’un design similaire. Nous avons ici une coque qui semble être en verre avec des couleurs allant du bleu au noir en passant par nacre avec un capteur photo situé en haut à gauche du capot arrière. Côté écran, on devine une dalle légèrement incurvée (du moins pour le Pro) et on aperçoit un poinçon en haut à gauche.

La charge rapide de 65 Watts au programme

Les deux téléphones sont compatibles 5G, ce qui se devine par leur intitulé. Le Reno5 devrait être équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 765G avec 8 ou 12 Go de RAM. La mémoire devrait être de 128 Go ou 256 Go. Le Reno 5 Pro devrait lui être équipé du processeur Dimensity 1000+, ce qui le rendra beaucoup plus intéressant à observer. Autre chose intéressante mentionnée : la charge rapide de 65 Watts. Une excellente nouvelle qui permet de recharger son téléphone en moins de 45 minutes. Le OnePlus 8T, par exemple, en est équipé.

Ne reste maintenant plus qu’à attendre le 10 décembre, soit jeudi prochain, pour avoir l’officialisation des smartphones. Oppo devrait lever le voile sur les derniers mystères concernant ses produits, comme des détails techniques concernant les écrans ou encore, et c’est le plus important, leurs prix. Le Reno 5 classique ne devrait en tout cas atteindre un prix très élevé compte tenu de son processeur.