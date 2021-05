Oppo Reno6 : une fuite dévoile tout des 3 modèles quelques heures avant la présentation

Les Oppo Reno 6, Reno6 Pro et Reno6 Pro+ n’ont désormais plus rien à cacher. Une ultime fuite a en effet révélé les photos officielles des smartphones, alors même que leur présentation aura lieu aujourd’hui. La quasi-totalité de leur fiche technique a également été dévoilée et confirme les précédentes informations obtenues.

Il y a quelques jours, Oppo a officialisé la sortie prochaine des Reno6, cinq mois seulement après le lancement des Reno5. Les nouveaux flagships seront dévoilés dans leur moindre détail aujourd’hui, mais la présentation risque de manquer d’éléments nouveaux à révéler. En effet, les smartphones ont déjà fait l’objet de plusieurs fuites, et une dernière vient enfoncer le clou en publiant les photos officielles ainsi que de nombreux aspects de leur fiche technique.

La fuite se concentre avant tout sur le Reno6 Pro, mais les deux autres modèles sont également mis à l’honneur. Ce dernier présente ainsi 4 capteurs photo à l’arrière, comme l’a dévoilé la première fuite il y a quelques semaines. Tout comme le modèle Pro+, il dispose d’un écran incurvé, percé en son centre pour accueillir le capteur selfie. Oppo a également un ingénieux dispositif de béquille pour maintenir le smartphone en place lors de la prise de photo, idéal donc pour les timelapse.

Snapdragon 870, batterie 4500 mAh, l’Oppo Reno6 Pro+ a tout pour plaire

Le Reno6 Pro+ 5G est quant à lui équipé de 4 capteurs photo, respectivement de 50, 16, 13 et 2 MP. Il est propulsé par un processeur Snapdragon 870. Le modèle Pro profite quant à lui du Dimensity 1200 et de capteurs 64, 8, 2, et 2 MP. Ils ont chacun un écran 6,55 ” d’une résolution de 1080 p, ainsi qu’une batterie 4500 mAh compatible avec la charge 65 W.

Le modèle Vanilla, quant à lui, présente un écran plat. Il ne doit pas être confondu avec le Reno6 Z 5G, qui devrait en théorie être un modèle à part. Sa fiche n’est pas encore complète, mais il devrait bénéficier d’un écran 6,43 ” et d’une batterie 4200 mAh, également compatible avec la 65W, selon de précédentes informations.

Tous ces éléments seront donc confirmés aujourd’hui par Oppo lors de la présentation officielle. Nous vous préciserons si de nouvelles informations ont été divulguées.