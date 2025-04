Oppo Reno 13 Pro : le smartphone 5G est à prix cassé chez Leclerc, profitez-en vite !

Deux mois après sa commercialisation en France, le Oppo Reno 13 Pro est proposé à prix cassé sur le site Leclerc. À l'occasion d'une offre à durée très limitée, le smartphone 5G bénéficie de presque 35 % de réduction par rapport à son tarif conseillé.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'à ce samedi 26 avril 2025, l'enseigne Leclerc propose 34 % de remise immédiate sur une sélection de smartphones de la marque Oppo. Parmi la sélection concoctée par le marchand français, on peut trouver le Reno 13 Pro.

Disponible dans un coloris gris, le Oppo Reno 13 Pro passe de 799 euros à 527,93 euros. Pour information, la réduction automatique de plus de 270 euros est réservée aux clients porteurs de la carte de fidélité Leclerc. Aussi, la livraison du téléphone peut se faire gratuitement en magasin Leclerc.

Leclerc brade le très bon smartphone Oppo Reno 13 Pro

Officialisé par Oppo à la fin du mois de février 2025, le Reno 13 Pro embarque un écran AMOLED de 6,83 pouces avec une définition en Full HD+ de 1272 x 2800 pixels, une densité de 450 ppp, un rapport 19.8:9, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité jusqu'à 1600 nits. Le smartphone du constructeur asiatique possède aussi un processeur MediaTek Dimensity 8350 Octo-Core, une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go, une batterie de 5800 mAh avec charge rapide à 80W, et le système d'exploitation Android 15 avec une surcouche ColorOS.

Au niveau de l'APN du téléphone, on peut trouver un triple capteur principal de 50 MP + 8 MP + 50 MP et un capteur frontal de 50 MP dédié à la prise de selfies. Quant à la connectivité du smartphone, celle-ci se compose de la 5G, du Bluetooth 5.4, du GPS, de la norme Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, de l'USB-C, du NFC, de la reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale sous l'écran. Pour plus de détails, nous vous invitons à lire notre article consacré au test du Oppo Reno 13 Pro.