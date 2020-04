Oppo Find X2 Lite : une fuite dévoile le prix et la fiche technique complète

L’Oppo Find X2 Lite apparaît sur la toile. Une fuite signée Roland Quandt vient en effet de lever le voile sur la fiche technique complète de l’appareil et sur son prix en euros. Voici les premières informations disponibles.

Début mars, Oppo a levé le voile sur les Find X2 et Find X2 Pro. Les deux smartphones premium se distinguent de la concurrence grâce à leur écran AMOLED 120 Hz, une recharge rapide Super VOOC 65W et un appareil photo de 48 mégapixels. Ils sont respectivement vendus au prix de 999 et 1199 euros en Europe. Pour accompagner ces 2 téléphones haut de gamme, Oppo se prépare maintenant à sortir une déclinaison Lite.

Lire également : Prise en main du Oppo Find X2 Pro – un smartphone qui va faire du mal au Galaxy S20 Ultra

Quadruple capteur photo 48 MP, Snapdragon 765G et recharge 30W pour 499 euros

Ce 6 avril, Roland Quandt, journaliste chez Winfuture, a mis en ligne la fiche technique complète de cet Oppo Find X2 Lite, dont l’existence était encore inconnue jusqu’à maintenant. Orienté milieu de gamme, le smartphone est sublimé d’un écran de 6.4 pouces AMOLED et surmonté d’une fine encoche en forme de goutte d’eau. Cette cavité renferme un capteur selfie de 32 mégapixels.Le lecteur d'empreintes digitales est situé sous la dalle.

Le Find X2 Lite est alimenté par le SoC Snapdragon 765G compatible 5G couplé à 8 Go de RAM et seulement 128 Go de stockage interne. Au dos, Oppo intègre un quadruple capteur photo composé d’un module principal de 48 mégapixels, d’un second capteur de 8 mégapixels, d’un module 2 mégapixels et d’un capteur 2 mégapixels dédié à la profondeur de champs.

L’autonomie du terminal est confiée à une batterie de 4025 mAh compatible avec la recharge rapide de 30W. Malheureusement, le téléphone fait l’impasse sur la recharge sans fil. On notera la présence d’un port jack, une prise en voie de disparition. Enfin, le Find X2 Lite tourne sous Android 10 accompagné de la surcouche Color OS 7.

Selon les informations de Roland Quandt, le Find X2 Lite sera vendu au prix de 499 euros sur le marché européen. Que pensez-vous de cette variante au tarif agressif ? Allez-vous craquer ? On attend votre avis dans les commentaires.

Oppo Find X2 Lite Dimensions 160.3 x 74.3 x 8 mm Poids 180 g Ecran 6.4" OLED

1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio Chipset Snapdragon 765G (7 nm) 5G OS Android 10 + ColorOS 7 RAM 8 Go Stockage 128 Go microSD Non Capteur principal 48 MP, f/1.7

8 MP, f/2.2

2 MP f/2.4

2 MP, f/2.4 Capteur secondaire 32 MP, f/2.0

Batterie 4025 mAh (recharge rapide 30W) 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau NC

Source : Winfuture