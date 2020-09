Oppo présente ColorOS 11 : basée sur Android 11, l’interface arrive sur 28 smartphones

Oppo a présenté le 14 septembre la nouvelle version de ColorOS. Basée sur Android 11, la ROM de la marque chinoise intègre les dernières nouveautés du système d’exploitation et renforcer la sécurité des applications et contenus. ColorOS 11 est d’ores et déjà disponible pour certains Find X2. 28 modèles sont concernés.

Vous connaissez bien évidemment les ROM Android alternatives. Huawei a EMUI. Xiaomi a MIUI. OnePlus a OxygenOS. Et Oppo a ColorOS. Il s’agit de versions d’Android que les constructeurs personnalisent un peu plus profondément qu’une surcouche (comme One UI de Samsung ou ZenUI d’Asus). La très grande majorité des marques chinoises utilisent des ROM alternatives pour leurs smartphones, supprimant ainsi les accès aux services Google qui sont proscrits dans l’Empire du Milieu.

La semaine dernière, Huawei a présenté la dernière version d’EMUI. Elle est basée sur Android 10 et intègre de nombreuses fonctionnalités, dont le mode multifenêtre pour ouvrir plusieurs applications sur les grands écrans des P30, P40 et Mate 30 de la marque. Quelques jours plus tard, c’est au tour d’Oppo de faire de même. La marque a ainsi dévoilé en ce début de semaine ColorOS 11, une ROM basée sur Android 11 cette fois-ci (Oppo n’est pas dans la même situation que Huawei vis-à-vis de Google).

Le Find X2 Pro servi en premier

Et elle a déjà commencé d’apparaitre sur certains smartphones de la gamme Find X2, notamment le Find X2 Pro. ColorOS 11 sera déployé progressivement sur une petite trentaine de modèles entre le mois de septembre 2020 et la fin du deuxième trimestre 2021. Notez toutefois que les dates prévisionnelles (disponibles en fin d’article) concernent les modèles vendus en open-market. Les modèles simlockés accuseront, comme toujours, un petit retard dû à la validation supplémentaire par l’opérateur.

Dans cette liste, vous retrouvez un grand nombre des modèles sortis en France en 2020. Vous y retrouvez notamment le Find X2 Pro, le tout récent A72 ainsi que les A9 2020 et A5 2020. Vous n’y retrouvez pas en revanche les Find X2 Lite et Find X2 Neo. Selon nous la raison est simple : ces deux téléphones sont des versions internationales de certains Reno3 : le Reno3 5G et le Reno3 Pro 5G. Les deux Find X2 devraient donc être servis en même temps que les Reno3.

Flex Drop, Private System, Battery Guard, Nearby Share

Plusieurs nouveautés sont annoncées et voici nos trois préférées. D’abord Flex Drop, qui, comme EMUI 11, est un mode multifenêtre plus flexible que le Picture in Picture que vous pouviez utiliser avec Google Maps ou YouTube par exemple. Ensuite Private System, qui dédouble l’interface pour créer un second environnement séparé du premier. Les applications sont également dédoublées. Et l’accès à la seconde interface est protégé, bien sûr.

Enfin Battery Guard qui protège la batterie un peu à la manière de la dernière version de ZenUI (sur le ZenFone 7 Pro par exemple) : blocage de la charge à 80 % et charge programmée et synchronisée sur l’heure de réveil. La protection de la batterie est une tendance forte. ColorOS 11 en est une nouvelle preuve. Bien sûr, les nouveautés d’Android 11 sur les permissions temporaires et la protection des données personnelles sont reprises dans Color OS11.

Oppo propose aussi dans sa nouvelle interface le contrôle des objets connectés, même ceux de marques tierces ; Nearby Share, le système de partage développé avec Vivo et Xiaomi ; la charge proactive des applications les plus utilisées dans la RAM ; la traduction automatique de texte contenu dans une capture d’écran ; ou encore Oppo Relax 2.0, qui offre un peu plus de contenu pour la concentration.

Côté interface, ColorOS s’enrichit de nouvelles fonctions de customisation, notamment au niveau de l’écran « Always-On », qui peut désormais être entièrement modifié. Ce réglage vient en plus de la personnalisation de l’apparence générale de l’interface et de l’écran de verrouillage classique. Voilà donc toutes les grandes nouveautés de ColorOS 11, outre la correction des bugs et les optimisations habituelles.

Voici donc la liste des modèles et les dates prévisionnelles de déploiement :

14 septembre 2020

Find X2

Find X2 Pro

Find X2 Pro Lamborghini Edition

30 septembre 2020

Reno3 4G

Reno3 Pro 4G

F17 Pro

Octobre 2020

Reno4 Pro 5G

Novembre 2020

Reno4 5G

Reno4 Pro 4G

Décembre 2020

Reno4 4G

F11

F11 Pro

F11 Pro Marvel’s Avengers

A9

A92

A72

A52

1er trimestre 2021

Reno 10x Zoom

Reno2

Reno2 F

Reno2 Z

Reno3 Pro 5G

A91

F15

2e trimestre 2021