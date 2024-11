Le Find X8 Pro d’Oppo arrive en France et son prix va en étonner plus d’un

Après deux itérations absentes du marché français, la série Find d’Oppo revient. La marque chinoise, qui doit rassurer sur son retour, officialise le Find X8 Pro, son nouveau porte-étendard. Celui-ci aura la lourde tâche de concurrencer l’iPhone 16 Pro Max, mais aussi tous les smartphones haut de gamme que la concurrence a présenté ces dernières semaines. Quels sont ces arguments ? Réponse.

Il y a bientôt deux ans, Oppo entrait publiquement en conflit face à Nokia à propos de brevets fondamentaux. La justice oblige la marque à retirer provisoirement ses produits de certains marchés, dont la France. Oppo a remporté cette bataille judiciaire. Mais cela ne l’a pas empêché de partir des pays concernés. Résultat, deux générations de Find n’ont pas trouvé le chemin des étals français : le Find X6 Pro et le Find X7 Ultra. Deux téléphones qui ont reçu d’excellentes notes partout où ils étaient disponibles.

En 2024, Oppo est revenu en France. Nous sommes largement revenus sur ce retour. Et pour renouer avec son public, la marque chinoise a opté pour un retour mesuré, prudent, modeste. Avec les Reno 12 dont nous avons testé la version Pro. Et avec la gamme A pour les budgets un peu plus serrés. Mais la filiale française avait à coeur de relancer la gamme Find. Notamment le flagship annuel de la marque, successeur lointain du Find X5 Pro que nous avions testé en 2022.

Oppo fait un retour remarqué sur le haut de gamme avec le Find X8 Pro

Voici donc le Find X8 Pro. Un smartphone premium présenté en Chine il y a plus d'un mois. Mais un smartphone qui nous interpelle déjà sur plusieurs points. Que ce soit son design, ses matériaux, ses composants ou son expérience utilisateur. Du verre. Du métal. Un très bel écran en façade. Une plate-forme étonnante en son coeur, accompagné d’un système de refroidissement passif amélioré. Une énorme batterie qui se charge rapidement.

N’oublions pas cet énorme module photo circulaire hérité des deux Find X précédents (et inspiré de Huawei et Honor, soyons honnêtes). Dans ce module, nous retrouvons une configuration photo proche (mais pas identique) du Find X7 Ultra et toujours optimisée par Hasselblad, mais dépourvue de coprocesseur d'image Marisilicon X. Un bouton matériel comme sur les Xperia de Sony et les iPhone 16 d’Apple. Enfin, nous retrouvons ColorOS 15, basé sur Android 15 et bourré d’intelligence artificielle, bien évidemment, notamment pour la productivité et la photo. Circle to Search et Gemini sont fournis par Google.

La fiche technique du Find X8 Pro est vraiment convaincante

Voici la liste des éléments techniques du Find X8 Pro à ne pas manquer :

Ecran AMOLED LTPO Full HD+ 120 Hz de 6,78 pouces

MediaTek Dimensity 9400 gravé en 3 nm

gravé en 3 nm 16 Go de RAM et 512 Go de stockage

de RAM et de stockage Batterie de 5910 mAh compatible charge rapide 100 watts et charge sans fil 50 watts

compatible charge rapide et charge sans fil 50 watts Quatre capteurs photo 50 mégapixels avec autofocus sur tous les modules, trois stabilisateurs optiques, deux zooms optiques

avec autofocus sur tous les modules, trois stabilisateurs optiques, deux zooms optiques Capteur selfie 32 mégapixels

Android 15 (et ColorOS 15)

Le smartphone sera disponible en France au début du mois de décembre. Son prix sera de 1199 euros. Il se décline en une seule configuration, mais en deux coloris différents, gris « space black » et blanc. Ce prix nous semble correct très correct . Et il nous rappelle la stratégie de Honor à son retour sur le haut de gamme avec le Magic4 Pro. Espérons qu’Oppo conserve ce tarif dans les prochaines années.