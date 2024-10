Avec sa batterie hors norme, le OnePlus 13 promet d’être un monstre d’autonomie

Une bonne partie de la fiche technique du futur OnePlus 13 a été officiellement révélée sur les réseaux sociaux. La batterie impressionne par sa capacité record pour la marque, promettant une autonomie à l'avenant.



Alors que la sortie du OnePlus 13 se rapproche, la firme en dit plus sur la fiche technique de son prochain smartphone haut de gamme. Sur le réseau social chinois Weibo, elle révèle a peu près tout ce que l'on voulait savoir et confirme les précédentes rumeurs, notamment celle concernant la batterie embarquée. Une chose est sûre : elle veut nous faire oublier la nécessité de garder un chargeur à portée de main.

On apprend ainsi que le OnePlus 13 posséde une batterie de 6000 mAh. C'est tout simplement la capacité la plus élevée jamais vue sur un smartphone de la marque. On devrait donc facilement pouvoir se permettre de recharger le mobile une fois tous les deux jours, voire moins souvent selon son utilisation. En sachant que cela prendra très peu de temps.

Le OnePlus 13 est en effet compatible avec la charge filaire 100 W et sans fil 50 W. Une fois branché, passer de 0 à 100 % de batterie lui prendra 36 minutes seulement grâce à la technologie SuperVOOC. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle.

Le OnePlus 13 tiendra longtemps la charge grâce à son énorme batterie

Le OnePlus 13 est également compatible avec le protocole 100 W UFCS, le standard universel pour la recharge rapide. Cela veut dire que cette dernière fonctionnera même avec un chargeur d'une autre marque. De plus, l'intégration de la puce SUPERVOOC S assure une efficacité de décharge de 99,5 %. Pour rappel, plus ce taux est élevé, plus la batterie fonctionnera de manière optimale pendant longtemps.

Il ne reste plus que quelques jours avant de découvrir officiellement le OnePlus 13, ainsi que certaines de ses caractéristiques non dévoilées. L'appareil sera présenté en Chine le 31 octobre 2024. Il sera l'un de ceux intégrant le nouveau et puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Si l'entreprise ne change pas ses habitudes, nous devrions pouvoir nous procurer le smartphone en France au début de l'année 2025.