Les Oppo Reno 13 et Reno 13 Pro sont officiels : de nouvelles références du milieu de gamme Android ?

On sait tout des Oppo Reno 13 et Reno 13 Pro, deux smartphones de milieu de gamme aux caractéristiques séduisantes pour un prix contenu.

Oppo a lancé ses Reno et Reno 13 Pro en Chine. Nous connaissons donc tout de ces deux smartphones, avant leur arrivée probable en France dans quelques mois. Côté design, la marque reste sobre. Le bloc photo est redessiné pour renvoyer une impression plus moderne, tandis que les tranches du mobile sont plates, une tendance de plus en plus forte depuis qu'Apple y est revenu avec ses iPhone. Ils sont certifiés IP69 pour la résistance et à l'eau et aux poussières.

Les deux appareils sont les premiers du marché à embarquer une puce MediaTek Dimensity 8350, basée sur une architecture en 4 nm. Celle-ci est en fait un dérivé du SoC Dimensity 8300 que nous connaissons déjà. On retrouve les mêmes caractéristiques techniques au niveau du CPU, du GPU, du NPU ou encore de la connectivité sans fil. Le principal changement apporté est l'intégration d'un nouveau moteur de rendu pour le jeu vidéo : StarSpeed Engine, qui prend la place d'HyperEngine. StarSpeed Engine est censé être plus efficace d'un point de vue de la consommation énergétique et apporter plus de fluidité et de vitesse de transition entre les scènes. Les Reno et Reno 13 Pro sont aussi équipés de la puce X1 maison d'Oppo pour améliorer les performances de connectivité sans fil.

Des smartphones solides de milieu de gamme

Côté affichage, le Reno 13 est équipé d'un écran AMOLED de 6,59 pouces, avec définition Full HD+ et fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. L'écran du Reno 13 Pro est plus grand, il mesure 6,83 pouces, avec là encore une définition 1080p et 120 Hz de fréquence de rafraîchissement. Le lecteur d'empreintes optique est situé sous la dalle dans les deux cas.

Pour la photo, le capteur principal IMX890 de 50 MP et avec stabilisation optique de l'image est accompagné d'un module ultra grand-angle de 8 MP sur les deux smartphones. Le modèle Pro dispose lui d'une troisième optique, un téléobjectif de 50 MP proposant une focale équivalent 85 mm, pour un zoom optique x3,5.

L'autonomie est confiée à une batterie de 5 600 mAh pour le modèle de base et de 5 800 mAh pour le modèle Pro. La recharge est aussi rapide d'un côté comme de l'autre : 80 W en filaire et 50 W par induction.

Les Reno 13 et 13 Pro sont livrés sous ColorOS 15, la surcouche logicielle d'Oppo basée sur Android 15. Le Reno 13 est vendu au prix de 2 699 yuans, soit 355 euros, pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Reno 13 Pro est lui affiché à 3 399 yuans, un peu moins de 450 euros, pour la même configuration de mémoire.