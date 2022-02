Oppo lance la Watch Free, sa nouvelle montre connectée très autonome à 99€

Oppo a présenté il y a quelques heures une nouvelle montre connectée, la Watch Free. En plus de proposer des caractéristiques techniques très intéressantes, elle est affichée à un prix compétitif de seulement 99 euros.

Légère, compacte et tendance, voilà comment on peut résumer la nouvelle Watch Free qu’Oppo a présentée aux côtés de son nouveau smartphone haut de gamme Find X5 Pro, que nous avons déjà pu tester avant son lancement le mois prochain.

La montre connectée pèse seulement 33 grammes sur la balance. Elle offre un écran AMOLED de 1,64 pouce rectangulaire avec une définition de 280 x 456 pixels et est protégée par un verre incurvé 2,5D. La montre adopte donc une forme différente par rapport au modèle haut de gamme d’Oppo, la Watch 2. L’écran adaptera automatiquement sa propre luminosité grâce à un capteur de luminosité ambiante.

La Watch Free dispose d'une fonction sommeil spécifique qui détecte les anomalies pendant le sommeil. La smartwatch prend en charge plus de 100 modes sportifs, notamment le cricket, le badminton, etc. Elle dispose également d'un capteur de fréquence cardiaque, d’un accéléromètre sur six axes avec un gyroscope pour mesurer vos mouvements et d'un capteur SpO2 qui surveille l'oxygène dans le sang. Il s’agit de caractéristiques intéressantes, mais qui sont assez répandues dans ce marché toujours plus compétitif.

Une autonomie généreuse digne des meilleures smartwatches

La smartwatch d'Oppo promet 14 jours d'autonomie sur une seule charge grâce à sa batterie généreuse de 230 mAh. Elle dispose également d'un support de charge rapide qui peut lui donner une journée d’autonomie en seulement cinq minutes de charge.

Enfin, on peut noter que l'Oppo Watch Free présente une résistance à l'eau de 5 ATM et un bracelet en silicone interchangeable. Seul défaut de la montre : celle-ci n’embarque pas Wear OS, le système d’exploitation de Google. À la place, on retrouve RTOS, un système d’exploitation ouvert que l’on retrouve chez certains de ses concurrents comme OnePlus ou encore les célèbres montres de Amazfit.

Il faudra encore se montrer patient avant de pouvoir mettre la main sur la nouvelle montre. Elle sera lancée en France à la mi-mars à un prix de 99 euros. Deux coloris seront proposés : crème et noir. La montre est compatible avec la norme Bluetooth 5.0 et peut être associée à n'importe quel smartphone fonctionnant sous Android 6 ou iOS 10 et plus.