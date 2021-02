Oppo Find X3 Neo : voici le design complet du smartphone

Le Find X3 Neo, l'un des prochains smartphones d'Oppo, continue de se dévoiler. Quelques semaines avant l'annonce, une fuite est venue le voile sur le design complet du smartphone. On y découvre un écran OLED aux bords incurvés et un quadruple capteur photo aligné à la vertical dans un bloc proéminent. In fine, il s'annonce très similaire au Reno5, un autre téléphone de la marque chinoise.

Comme l'an dernier, Oppo déclinera la gamme des Find X3 en trois variantes : un Find X3 Lite (une édition abordable avec une fiche technique allégée), un Find X3 Pro (une version haut de gamme) et une édition Find X3 Neo. Cette dernière peut-être considérée comme l'édition standard de la gamme.

D'après les informations relayées par nos confrères néerlandais de Nieuwe Mobiel, le Oppo Find X3 Neo ne serait finalement qu'une version rebrandée du Oppo Reno 5 Pro+ 5G. Les deux smartphones partagent en effet le même design. Néanmoins, il se pourrait que les deux téléphones se différencient du côté des composants de la fiche technique.

Un appareil photo AI Quad Camera pour le Find X3 Neo

Déjà commercialisé dans plusieurs pays asiatiques depuis début janvier, le Reno 5 Pro+ 5G se distingue grâce à un écran 90 Hz avec Gorilla Glass 5, un SoC Snapdragon 865 (7 nm+) de Qualcomm, un quadruple capteur photo avec objectif principal de 50 mégapixels, une caméra selfies de 32 mégapixels et une recharge rapide SuperVOOC 2.0 de 65W. On peut supposer que certains points clés de la fiche se retrouveront sur le Neo.

Dans la foulée, le média néerlandais met en ligne une série de rendus presse montrant le Oppo Find X3 Neo sous toutes les coutures. Comme sur le Reno 5 Pro+ 5G, on retrouve tout d'abord un écran OLED troué dont les bords sont particulièrement incurvés. Sur la face arrière, Oppo mise sur un bloc photo composé de 4 modules, dont 3 capteurs alignés à la verticale, et de l'inévitable flash LED. Dans le bloc, on aperçoit la mention “AI Quad Camera” comme sur le Reno 5 Pro+ 5G.

Pour rappel, Oppo devrait annoncer les Find X3 dans le courant du mois de mars 2021, annonçait récemment Evan Blass, un informateur réputé. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs smartphones du fabricant chinois. On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Nieuwe Mobiel