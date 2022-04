OPPO Find X3 Lite : le prix du smartphone 5G n’a jamais été aussi bas

Superbe offre promotionnelle à saisir sur l'achat du Find X3 Lite ! Pendant une durée limitée, le smartphone compatible 5G de la marque OPPO est disponible à seulement 189 euros sur les boutiques en ligne Orange et Sosh. Dans la suite de cet article, on vous explique comment obtenir le prix attractif du téléphone.

Orange et sa filiale Sosh s'associent pour faire chuter le prix du Find X3 Lite. Jusqu'au mercredi 27 avril 2022, le smartphone de la marque OPPO est vendu dans un coloris bleu au tarif de 289 euros au lieu de 359 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 70 euros de la part des deux opérateurs.

Mais ce n'est pas terminé ! Le téléphone en question est éligible à un bonus de reprise de 100 euros à condition de ramener un ancien mobile en boutique Orange, grâce au mode Click & Collect. Avec cette deuxième réduction, le OPPO Find X3 Lite revient donc au tarif minimal de 189 euros.

Dévoilé en même temps que les modèles Neo et Pro, le OPPO Find X3 Lite est un smartphone équipé d'un écran OLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement à 90 Hz et une fréquence d'échantillonnage à 180 Hz. Le téléphone est également doté d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide Super VOOC et du système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche ColorOS. La partie photo est composée d'un quadruple capteur principal de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP et d'un capteur frontal de 32 MP.