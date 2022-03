Oppo Find N élu meilleur smartphone Android du MWC 2022

Lors de chaque MWC, les Global Mobile Awards décernent les distinctions les plus prestigieuses du secteur des télécommunications et de la téléphonie mobile. Le Oppo Find N, le dernier smartphone pliable de la marque, a été récompensé et considéré comme l'appareil le plus innovant du salon barcelonais.

En janvier 2022, nous avons eu la chance de mettre la main sur l'Oppo Find N, le tout premier smartphone pliable de la marque. Cet appareil profite de trois points forts caractéristiques : un prix bien plus abordable que les autres smartphones pliables sous la barre des 1300 €, des matériaux de qualité que ce soit pour la charnière et la coque sans oublier un design inspiré, et un format compact pour plus d'ergonomie.

Après avoir passé quelques heures en sa compagnie, nous avons salué l'expérience offerte par Oppo avec le Find N, notamment grâce à ses deux écrans AMOLED lumineux et fluides et une pliure quasiment invisible. Et comme vous pouvez vous en douter, l'appareil était l'un des stars du MWC 2022.

L'Oppo Find N récompensé pour ses innovations

Or, le salon barcelonais vient de fermer ses portes et comme le veut la tradition, nous venons de découvrir les lauréats des GLOMO, ou les Global Mobile Awards, l'une des plus prestigieuses distinctions du secteur de la téléphonie mobile. Via ces prix, le jury récompense les solutions qui font progresser et révolutionnent l'industrie des communications mobiles. On retrouve six catégories, comme la catégorie Industry X qui sacrent les entreprises qui innovent la vie mobile des gens avec d'autres facettes de la vie.

Le Oppo Find N a été récompensé dans la catégorie “Disruptive Device Innovation Award” pour son intégration de la charnière et de l'écran. Cette catégorie distingue reconnaît et salue “l'innovation matérielle et logicielle au sein des smartphones. Des puces et processeurs aux caméras, écrans et autres technologies innovantes qui font progresser l'expérience utilisateur et améliorent les capacités des smartphones, comme l'ont déterminé des analystes, journalistes et influenceurs indépendants de premier plan”.

Le jurés ont ensuite attribué des récompenses à l'Apple AirTag, le FairPhone 4, la puce Tensor de Google et la série Galaxy Z de Samsung. Quant au prix du “Meilleur smartphone”, il a été donné à l'iPhone 13 pour “ses performances, son innovation et son leadership exceptionnels, déterminés par une évaluation des smartphones sur le marché” en 2021.

Source : MWC