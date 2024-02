Le mot GPT appartient à tout le monde, OpenAI peut pleurer

L'Office américain des brevets et des marques, dans des décisions distinctes rendues au début du mois de février, a rejeté les demandes d'OpenAI de déposer les marques “ChatGPT” et “GPT”.

L'Office américain des brevets et des marques (U.S. Patent and Trademark Office) a rejeté la tentative d'OpenAI de déposer la marque “GPT”, estimant que le terme est “simplement descriptif” et qu'il ne peut donc pas être enregistré.

C'est un coup dur pour l'image de marque d'OpenAI qui comptait bien s’approprier le terme, qui, on le rappelle, signifie « generative pre-trained transformer » (transformateur génératif pré-entraîné).

OpenAI ne pourra pas s’approprier le terme GPT

OpenAI a fait valoir qu'elle avait popularisé le terme GPT. Son IA est générative car elle produit du nouveau matériel, pré-entraînée parce qu'il s'agit d'un grand modèle entraîné de manière centralisée sur une base de données propriétaire, et transformatrice, qui est le nom d'une méthode particulière de construction d’IA permettant d'entraîner des modèles beaucoup plus grands.

« L'enregistrement est refusé parce que la marque demandée décrit simplement une fonction ou une caractéristique des produits et services du demandeur », indique le document de rejet. « Le fait que les consommateurs ne connaissent peut-être pas les mots sous-jacents de l'acronyme ne change rien au fait que les acheteurs concernés sont habitués à reconnaître que le terme “GPT” est couramment utilisé en relation avec des logiciels pour identifier un type particulier de logiciel doté de cette technologie d'intelligence artificielle de demande et de réponse basée sur des ensembles de données préformées. En conséquence, cet argument n'est pas convaincant », conclu l'Office américain des brevets et des marques.

Bien qu'il ne soit pas interdit à OpenAI d'utiliser le nom GPT, la décision de l'USPTO limite la capacité de l'organisation à monopoliser le terme. En conséquence, le marché pourrait voir un afflux de produits et de services adoptant le nom GPT sans lien direct avec OpenAI.

De son côté, Microsoft, partenaire clé de l'OpenAI, a adopté l'expression « Copilot » pour ses produits qui utilisent une intelligence artificielle générative. L'entreprise de Redmond a aussi déposé des demandes de marques connexes pour d'autres noms de marque, tels que GitHub Copilot. De son côté, Google a récemment introduit « Gemini », ne nouveau nom de Bard.