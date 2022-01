Opel vendra uniquement des voitures électriques en Europe dès 2028

Opel annonce sa stratégie d’électrification de son catalogue. Dès 2028, la marque ne vendra que des voitures 100 % électriques en Europe. Dès 2024, il existera une alternative électrique à chacun de ses nouveaux modèles. Cela concerne aussi bien les voitures pour les particuliers que les utilitaires. Rien que sur le premier semestre 2022, 11 modèles seront électrifiés.

Votre prochaine voiture sera peut-être électrique. Entièrement ou partiellement. Et ce serait une décision censée : dès 2035, la vente de voiture thermique sera interdite en Europe. Une échéance qui pousse évidemment tous les constructeurs à accélérer l’électrification de leur catalogue, même les plus fervents défenseurs de l’hybride (Toyota et Renault notamment).

En janvier 2021, Peugeot annonçait qu'elle ne lancerait plus que des modèles électriques d’ici la fin de la décennie. La stratégie a-t-elle changé avec la fusion Stellantis, qui réunit Fiat, Peugeot, Citroën, Alfa Romeo ou encore Lancia ? Non, bien sûr. Mais chaque marque dispose de son propre calendrier. Chez Citroën, l’heure est encore à l’expérimentation, tandis que chez Opel, l’électrification est menée tambour battant. Dès 2028, il n’y aura plus aucun lancement en thermique.

Opel confirme l'électrification de tous ses modèles dès 2028

La marque allemande confirme cette échéance dans un communiqué de presse où elle détaille quelques étapes intermédiaires d’ici la fin de la décennie. 1ère grande étape : 2022. Avant la fin du premier semestre de cette année, Opel lancera 11 nouveaux modèles électriques, et certains seront proposés uniquement 100 % électriques (tandis que d’autres profiteront aussi de motorisations hybrides. Parmi ces exclusivités « zéro émission », vous retrouvez des ludospaces et des vans tels que le Combo Life, le Vivaro Combi et la Zafira Life.

Étape suivante 2023. L’année prochaine sortira la version électrique de la nouvelle Opel Astra. Elle portera le nom d’Astra-e et vous pouvez la découvrir dans la vidéo officielle ci-dessous. Rappelons que la version hybride a été présentée en septembre 2021 et qu’elle sera livrée au printemps 2022. L’année suivante, Opel s’engage à présenter une version électrifiée pour chacun de ses nouveaux modèles. Parallèlement, le nombre de modèles thermiques sera réduit. Quatre ans plus tard, Opel devrait être arrivée à son but : une offre pour les particuliers entièrement électriques. En revanche, pour les professionnels, elle s’accordera un petit délai supplémentaire.