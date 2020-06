OnePlus Z : un quadruple capteur photo pour le smartphone milieu de gamme

Le OnePlus Z, le prochain smartphone milieu de gamme de la jeune marque chinoise, serait équipé d’un quadruple capteur photo au dos, révèle un informateur réputé. OnePlus intégrerait finalement un capteur photo macro supplémentaire à son téléphone. On fait le point sur les dernières infos apparues.

Ce 15 juin 2020, Max.J, un leaker allemand renommé et contributeur du blog AllAboutSamsung, a publié un tweet accompagné d’un montage photo montrant 4 capteurs photo disposé à l’horizontal. L’image forme le mot « soon », soit « bientôt » en français. Fidèle à ses habitudes, le leaker tease les nouveautés du OnePlus Z en images.

Les dernières infos sur la fiche technique du OnePlus Z

Si les informations de Max.J se confirment, le OnePlus Z disposerait donc d’un quadruple capteur photo dorsal. Pour mémoire, l’informateur jouit d’une excellente réputation. Par le passé, il a déjà teasé plusieurs nouveautés des OnePlus 8 plusieurs mois avant la confirmation. Le jeune homme a notamment dévoilé l’arrivée de la recharge sans fil chez OnePlus jusqu’à 6 mois avant l’annonce. On peut donc accorder un certain crédit à ses informations.

D’après les précédentes rumeurs, le smartphone serait équipé d’un appareil photo composé d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un second module 16 MP grand angle et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. OnePlus complèterait ce set up avec un capteur macro. Ces données restent à confirmer.

Pour rappel, le OnePlus Z (autrefois connu sous le nom de OnePlus 8 Lite) s’appellerait finalement OnePlus Nord 5G, note Max J. La présentation du smartphone serait prévue le 10 juillet 2020 en Inde. Pour l’heure, on ignore quand le milieu de gamme débarquera sur le marché européen. On vous en dit plus dès que possible sur le OnePlus Z. En attendant plus d’informations sur le sujet, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.