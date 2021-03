La OnePlus Watch fait l’impasse sur Wear OS, c’est officiel

La OnePlus Watch, la première montre connectée de la marque, ne tourne pas sous Wear OS. Á la place de l'interface signée Google, le constructeur chinois va miser sur un système d'exploitation appelé “Smart Wear”, basé sur un RTOS. Pete Lau, PDG de OnePlus, vient d'annoncer la nouvelle.

Quelques jours avant l'annonce officielle, plusieurs informations concernant la OnePlus Watch sont apparues sur la toile. Grâce aux indiscrétions d'un leaker, on apprend notamment que la montre connectée embarque la technologie de charge rapide Warp Charge, un capteur de sommeil, de stress, de saturation d'oxygène dans le sang et un moniteur cardiaque.

La fuite assurait aussi que la OnePlus Watch ne tourne pas sous Wear OS, le système d'exploitation de Google pour les montres connectées. Dans un billet sur le forum de OnePlus, Pete Lau, PDG de la firme, a confirmé officiellement l'absence de Wear OS.

Lire également : des croquis dévoilent le design des montres connectées OnePlus

OnePlus mise sur un OS appelé Smart Wear

“Lors du développement de la montre OnePlus, nous avons essayé de comprendre les points qui sont sensibles pour un porteur de montres intelligentes” explique Pete Lau en réponse à un internaute. Lors de cette phase de développement, OnePlus a travaillé main dans la main avec Google pour concevoir des améliorations pour Wear OS. Ce partenariat avec Google n'a visiblement pas abouti et OnePlus a préféré miser sur une autre solution pour sa première smartwatch.

“Nous avons choisi d'opter pour un système d'exploitation Smart Wear développé sur la base d'un RTOS parce que nous pensons qu'il vous offre une expérience fluide et fiable tout en offrant une grande autonomie” souligne le PDG de la marque chinoise. Un RTOS est un système d'exploitation en temps réel. Il s'agit d'un OS destiné à des systèmes embarqués, comme une montre, un thermostat ou un panneau de commandes. OnePlus n'a pas précisé le nom du RTOS derrière sa solution Smart Wear.

Pour rappel, OnePlus va dévoiler la OnePlus Watch le mardi 23 mars 2021. Lors de la même conférence, OnePlus dévoilera les OnePlus 9, 9 Pro et 9R, une nouvelle gamme de smartphones. On vous en dit plus dès que possible sur la OnePlus Watch. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.