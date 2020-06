OnePlus : troisième marque de smartphone premium en Europe derrière Apple et Samsung

OnePlus garde une forte cote sur le marché européen. Le constructeur se trouve en troisième position des marques de smartphones premium les plus populaires en Europe après Apple et Samsung. Les sanctions américaines ont eu raison de Huawei qui perd sa place sur le podium du vieux continent, mais la conserve tous marchés confondus.

Les ventes de smartphones premium dans le monde ont décliné de 13% au premier trimestre de 2020, en partie à cause de la crise du coronavirus. Le segment demeure le plus important du marché des smartphones, représentant 57% du total des ventes d’après la dernière étude de Counterpoint. Sont considérés comme smartphones premium les modèles à 400$ et plus. D’une région à une autre, le classement des acteurs plébiscités diffère énormément.

En Europe de l’Ouest, Huawei est en train de perdre de sa superbe et c’est OnePlus qui trinque. Ce dernier occupe la troisième place des marques de smartphones premium au premier trimestre, devant son compatriote qui est rétrogradé à la quatrième place. OnePlus bénéficie d’une belle image de marque et continue de séduire bien que les prix de ses smartphones n’ont cessé de monter ces dernières années, à l’image des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro qui coûtent jusqu’à 999 €. Xiaomi quant à lui occupe la 5e place du classement européen.

Apple et Samsung ne cèdent pas une parcelle de leur domination

Sans surprise, Apple occupe toujours la première place du segment des smartphones premium dans le monde avec 57% de part de marché, suivi de Samsung (19%). La configuration des deux premières places est la même en fonction de chaque région sauf en Chine où Huawei domine tout le monde, suivi d’Apple. Plus de 90% des ventes de Huawei sur le segment haut de gamme ont eu lieu en Chine. Comme d’habitude, Samsung n’a pas la cote dans l’Empire du Milieu. Le constructeur coréen ne figure pas dans le top 5 chinois. Les places restantes sont occupées par Oppo, Xiaomi et Vivo.

Pour revenir au classement global, les performances de Huawei en Chine lui permettent de conserver la troisième place derrière Apple et Samsung. Oppo arrive en 4e position, suivi de Xiaomi. C’est la première fois que ce dernier intègre le top 5 depuis le troisième trimestre de 2018. C’est grâce notamment à la série Mi Note 10 et aux Mi 10 et 10 Pro. Le constructeur doit surtout sa popularité à ses smartphones à moins de 400 $ qui offrent un excellent rapport qualité prix.

Source : Counterpoint