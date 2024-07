Le OnePlus Nord 3 fait l'objet d'une belle offre à saisir sur le site Amazon. En ce moment, le smartphone 5G avec 16 Go de RAM bénéficie d'une réduction non négligeable de plus de 15 %. Tous les détails du bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Alors que le OnePlus Nord 4 est arrivé en France depuis le 16 juillet 2024, son prédécesseur fait l'objet d'une offre intéressante chez Amazon. Disponible dans un coloris vert, le OnePlus Nord 3 incluant 16 Go de RAM est à 375,83 euros au lieu de 449 euros, soit une remise immédiate de plus de 70 euros de la part du site marchand. À titre de comparaison, la version 8 Go du même téléphone est 5 euros plus cher.

Considéré comme un smartphone de milieu de gamme, le OnePlus Nord 3 associé au bon plan Amazon est équipé d'un écran AMOLED de 6,74 pouces avec une définition de 1240 x 2772 pixels, une fréquence d'affichage à 120 Hz et une résolution de 451 ppp. On retrouve aussi un espace de stockage de 256 Go, un processeur Mediatek Dimensity 9000, une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 80 W et le système d'exploitation Android 13 lié à une surcouche OxygenOS 13.1.

Du côté de l'APN, le téléphone embarque un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra-grand angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. Enfin, la prise en charge du Wi-Fi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le NFC, le GPS et le port USB Type-C sont essentiellement de la partie.