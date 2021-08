OnePlus Nord 2 : une mise à jour augmente l’autonomie en jeu vidéo

OnePlus déploie une mise à jour d’OxygenOS destinée à son dernier smartphone milieu de gamme, le Nord 2. Parmi les améliorations apportées, le constructeur a notamment optimisé la gestion de l’énergie quand un jeu vidéo est lancé. OnePlus promet notamment que les jeux vidéo consommeront moins d’énergie.

Le mois dernier, nous avons publié le test complet du OnePlus Nord 2. Il s’agit du successeur direct du OnePlus Nord qui nous avait plutôt impressionné en 2020, grâce à un excellent rapport qualité-prix. Avec le Nord 2, OnePlus reprend la même recette, avec un très bon équilibre au niveau de la fiche technique et un prix plutôt agressif.

Lire aussi – OnePlus 9 RT : Snapdragon 870, Android 12 et lancement imminent

Parmi les points forts du smartphone, nous avons noté de belles performances apportées par le Dimensity 1200 de MediaTek, un bel écran de 6,4 pouces AMOLED, Full HD+ et 90 Hz, une bonne autonomie apportée par la batterie de 4500 mAh, ainsi qu’Oxygen OS, la ROM de OnePlus qui reste l’une des plus fluides du marché. Nous aurions aimé une partie photo un peu plus soignée, mais il obtient tout de même une bonne note.

Le OnePlus Nord 2 chauffe beaucoup moins grâce à cette mise à jour

Le OnePlus Nord 2 nous semblait, lors de nos tests, suffisamment puissant pour offrir une belle expérience de jeu vidéo. Cependant, qui dit puissance, dit aussi consommation d’énergie. Et si le smartphone offre une autonomie d’une grosse journée et demie en usage classique, ce n’est pas le cas sur un usage exclusivement vidéoludique. Voici l’une des raisons qui ont motivé la publication d’une mise à jour appelée DN2101_11_A.10.

Elle optimise donc la consommation d’énergie avec les jeux vidéo, dont PUBG (mais pas que). Selon les premiers retours sur le forum de OnePlus, le smartphone semble chauffer significativement moins. La mise à jour améliore aussi la stabilité du système d'exploitation et de l’application photo (qui ne s'arrêtera plus de façon inopinée). Et elle apporte le patch de sécurité du mois d’août. Cette mise à jour, découverte en Inde, mais qui sera logiquement déployée partout dans le monde progressivement, pèse 245 Mo. Pour la télécharger, vous devrez simplement attendre l'apparition d'une notification.