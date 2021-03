OnePlus Nord 2 : la marque miserait sur MediaTek à la place de Qualcomm

Le OnePlus Nord, le prochain smartphone milieu de gamme de OnePlus, commence à faire parler de lui. Attendu au deuxième trimestre 2021, le téléphone serait alimenté par le Dimensity 1200, un SoC conçu par Mediatek. La firme chinoise ferait apparement l'impasse sur Qualcomm.

En 2020, OnePlus a créé la surprise en annonçant le OnePlus Nord, un nouveau smartphone orienté milieu de gamme. Proposé au prix de départ de 399 euros, le smartphone se distingue notamment grâce à sa recharge rapide Warp Charge 30T. Cette technologie ultra efficace permet de gagner 70% de batterie en 30 minutes de recharge.

Après l'engouement suscité par le OnePlus Nord, la marque chinoise s'apprête fort logiquement à lancer une seconde édition. Citant des “informations provenant de sources d'initiés fiables”, Android Central affirme que le prochain smartphone de la gamme OnePlus Nord s'appellera sobrement…OnePlus Nord 2.

Lancement au second semestre 2021 pour le OnePlus Nord 2

D'après les informations du média, le OnePlus Nord 2 sera alimenté par la puce Dimensity 1200 de MediaTek. Annoncé récemment, le chipset est gravé en 6nm. Rival direct du Snapdragon 888 de Qualcomm, le SoC est équipé d'un cœur Cortex-A78 cadencé à 3,0 GHz, associé à trois cœurs Cortex-A78 avec une fréquence d'horloge de 2,6 GHz. La puce prend en charge les capteurs photo allant jusqu'à 200 mégapixels et la 4K HDR à 60 images par seconde. Sans surprise, il est compatible avec la 5G.

OnePlus aurait donc décidé de faire l'impasse sur Qualcomm, partenaire de choix de la marque. L'an dernier, la firme chinoise avait pourtant équipé le OnePlus Nord d'une puce Snapdragon 765G, le chipset milieu de gamme doté pour le gaming de Qualcomm. De ce côté là, le Dimensity 1200 s'annonce comme une belle évolution.

Toujours d'après Android Central, OnePlus aurait l'intention de présenter le OnePlus Nord 2 dans le courant du second semestre de l'année 2021. En 2020, le constructeur avait attendu juillet pour annoncer le OnePlus Nord. Il se pourrait que la seconde version du smartphone milieu de gamme soit donc annoncée dans le courant de l'été. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Android Central