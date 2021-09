OnePlus Buds Z2 : réduction de bruit active et jusqu’à 38 heures d’autonomie !

Alors que OnePlus n’a toujours pas dévoilé ses nouveaux écouteurs OnePlus Buds Z2, leur fiche technique a déjà été dévoilée par un célèbre leaker, et il semble qu’il s’agira d’une amélioration importante par rapport à la génération précédente.

Le leaker Max Jambor a déjà révélé les principales caractéristiques techniques des prochains OnePlus Buds Z2, les écouteurs intra-auriculaires abordables du fabricant chinois. Cette nouvelle génération va venir corriger un des plus gros défauts des OnePlus Buds Z de première génération : l’absence de réduction de bruit active.

En effet, d’après le leaker, les écouteurs seront enfin compatibles avec la technologie de réduction de bruit active, ce qui permettra de mieux se couper de votre environnement. Il avait d’ailleurs déjà dévoilé que OnePlus travaillait sur des écouteurs abordables avec réduction de bruit active pour la fin de l’année. Il annonce également que les écouteurs prendront en charge la nouvelle norme Bluetooth 5.2, alors qu’il fallait se contenter du Bluetooth 5.0 sur le premier modèle.

Les OnePlus Buds Z2 sont deux fois plus autonomes

Alors que la première génération OnePlus Buds Z offrait une autonomie maximale de 20 heures, OnePlus va presque la doubler sur cette nouvelle génération. En effet, Max Jambor indique que des OnePlus Buds Z2 permettront de tenir jusqu’à 38 heures entre deux charges, à condition que la réduction de bruit active soit désactivée.

Les écouteurs devraient eux offrir une autonomie de 7 heures avant de devoir les placer dans leur boitier. Les temps de recharges sont également réduits, puisqu’il faudra seulement 10 minutes de recharge pour récupérer 5 heures de batterie. Concernant le design, celui-ci devrait rester très similaire à celui de l’année dernière, même si les embouts ont l’air un peu plus angulaires.

Sans surprise, les écouteurs sont également certifiés IP55 pour l’eau et la poussière, et ne sont toujours pas compatibles avec la recharge sans fil. Enfin, il est intéressant de noter que ceux-ci seront compatibles avec le Dolby Atmos, ce qui permettra aux utilisateurs de profiter d’une meilleure expérience audio. Ils seront bientôt vendus à un prix encore inconnu en deux coloris, Noir et Blanc. Pour l’instant, on ne sait pas quand OnePlus prévoit de lancer cette nouvelle génération. Pour ceux qui cherchent des écouteurs un peu plus haut de gamme, OnePlus propose également des Buds Pro à 149 euros, qui promettent également une autonomie de 38 heures.

Source : Max Jambor