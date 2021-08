OnePlus Buds Pro : une version Lite avec réduction de bruit active en préparation ?

Alors que les OnePlus Buds Pro viennent tout juste de sortir, le constructeur pourrait bien proposer une autre version de ses derniers écouteurs sans fil. C'est en tout ce qu'affirme le leaker réputé Max Jambor. Selon ses informations, le constructeur travaille actuellement sur une variante Lite des One Plus Buds Pro, moins cher et équipée de la réduction de bruit active.

Comme vous le savez peut-être, OnePlus a décidé de franchir un cap dans le domaine des écouteurs connectés en juillet 2021. En parallèle du lancement du OnePlus Nord 2, le constructeur a dévoilé ses nouveaux écouteurs sans fil : les OnePlus Buds Pro. En tant que troisième essai de la marque, OnePlus a voulu marquer le coup et monter en gamme. Le prix en est le premier reflet : 149 €.

OnePlus justifie ce tarif élevé par les innovations apportées : intégration de la réduction de bruit active, une autonomie monstre de 38h d'écoute en musique, une recharge rapide permettant d'obtenir 10 heures d'écoute en seulement 10 minutes de charge et la prise en charge du Bluetooth 5.2. Avec une telle proposition, les OnePlus Buds Pro s'imposent sans mal comme une alternative de choix au Galaxy Buds Pro de Samsung. Néanmoins, ces écouteurs restent assez onéreux, et visiblement OnePlus aurait une solution pour les bourses les plus modestes.

Une version Lite des OnePlus Buds Pro en approche

C'est en tout cas ce que vient de dévoiler le leaker réputé Max Jambor sur Twitter. “OnePlus travaille sur une nouvelle paire d'écouteurs à prix réduit avec ANC. Une sorte d'édition Lite des Buds Pro. J'aime beaucoup les Buds Pro et je suis curieux de savoir ce que ces écouteurs moins chers ont à offrir”, assure le leaker sur le réseau social.

Bien entendu, faute d'avoir eu une confirmation officielle de OnePlus, il convient de prendre les déclarations de Max Jambor avec des pincettes. Reste que la probabilité de voir OnePlus proposer des Buds Pro “Lite” reste élevée, cette stratégie étant assez répandue chez les constructeurs d'écouteurs sans fil. Pour rappel, OnePlus s'apprête également à lever le voile sur le OnePlus 9 RT, un nouveau milieu de gamme équipé d'un SoC Snapdragon 870 et tournant sous Android 12. Un écran AMOLED 120 Hz ainsi qu'une batterie de 4500 mAh seraient également de la partie.

