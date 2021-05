OnePlus 9, 9 Pro : la mise à jour Oxygen OS 11.2.66 améliore l’autonomie et la qualité des photos

Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro reçoivent la mise à jour OxygenOS 11.2.6.6. Cette nouvelle version du firmware embarque plusieurs améliorations et optimisations. OnePlus explique avoir notamment amélioré l'autonomie des deux smartphones, la recharge de la batterie et l'appareil photo. On vous explique comment installer la mise à jour dès que possible.

Quelques semaines après la mise à jour OxygenOS 11.2.5.5, OnePlus déploie une nouvelle version du firmware sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Cette mise à jour se contente d'apporter des améliorations au logiciel des deux smartphones. Aucune nouveauté n'est à l'ordre du jour.

Dans un premier temps, la mise à jour sera déployée progressivement en Inde, explique OnePlus sur son forum officiel. Le constructeur promet de pousser le firmware “bientôt” dans le reste du monde, dont l'Europe.

OnePlus améliore les performances de l'appareil photo des OnePlus 9/ 9 Pro

Dans le changelog, OnePlus liste d'abord plusieurs améliorations visant à optimiser l'autonomie des flagships. La marque annonce une optimisation de la “consommation d'énergie” des fonctionnalités des smartphones. Le firmware devrait donc réduire la consommation électrique des OnePlus 9, améliorant ainsi l'autonomie de la batterie. OnePlus détaille aussi une “amélioration de l'expérience de charge” sans préciser ce qui change.

Ensuite, OnePlus annonce une foule d'améliorations pour l'appareil photo. La jeune marque chinoise évoque notamment une optimisation de “l'effet de réduction du bruit et de netteté de la caméra arrière” , de la “mise au point et de la constance de luminosité dans les scènes intérieures” et une “amélioration de la précision de la balance des blancs automatique de la caméra arrière”.

Lire également : certains OnePlus 9 Pro surchauffent, la marque promet un correctif

Enfin, le constructeur promet “une amélioration des performances du réseau”, de la stabilité et la correction de plusieurs bugs connus. Pour profiter de tous ces correctifs, il suffit de télécharger et d'installer la mise à jour en suivant ces quelques étapes :

Allez dans les Paramètres de votre smartphone

de votre smartphone Sélectionnez Mise à jour logicielle puis Rechercher une mise à jour

puis Si la mise à jour en OTA est disponible pour votre smartphone, vous n’aurez plus qu’à appuyer sur « Lancer la mise à jour »

Suivez les instructions à l’écran.

Au vu des habitudes de OnePlus en matière de déploiement, OxygenOS 11.2.5.5 devrait débarquer sur les OnePlus 9 européens dans le courant de la semaine en cours, voire de la semaine prochaine.