Précommande OnePlus 8T : où l’acheter au meilleur prix ?

Découvrez où acheter au meilleur prix le OnePlus 8T, dernier smartphone officiel de la firme chinoise, disponible à la précommande. Ensemble ci-dessous, découvrons quelles sont les boutiques en ligne où il est possible d'acheter ce nouveaux smartphone au prix le moins cher.

💰Où précommander le OnePlus 8T au meilleur prix ?

Le OnePlus 8T est proposé à un prix de départ de 599 € dans sa variante embarquant 8 Go de RAM + 128 Go de stockage. L'autre variante, un peu plus poussée qui embarque 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage est 100 € plus cher soit à 699 €. Il sera disponible le 20 octobre 2020. Pour l'heure, le OnePlus 8T est disponible à la précommande uniquement sur le site officiel et sur Amazon. Le smartphone est décliné dans deux coloris : lunar silver et aquamarine green.

CLIQUEZ ICI POUR PRECOMMANDER LE ONEPLUS 8T SUR AMAZON

🆚Quelles différences entre le OnePlus 8, 8 Pro et 8T ?

Le OnePlus 8T dispose d’un écran AMOLED de 6,55 pouces (la même taille que celui que l'on retrouve sur le OnePlus 8) d’une définition de 2400 x 1080 pixels. La différence est qu’il propose cette fois un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme sur le OnePlus 8 Pro. Une amélioration bienvenue sur un haut de gamme. Cependant, il faut signaler que cet écran est désormais plat, alors qu’il était légèrement incurvé sur les côtés sur le OnePlus 8. Voici une tableau qui détaille les caractéristiques de chaque smartphone.

OnePlus 8 OnePlus 8 pro OnePlus 8T Dimensions 160,2 x 72,9 x 8 mm 165,3 x 74,4 x 8,5 mm 163 x 75,5 x 8,4 mm Poids 180 grammes 199 grammes 188 grammes Ecran 6.55”

2400x1080 FHD +

Fluid AMOLED

90Hz Display

HDR10+

Corning Gorilla 6 6,78''

3168 x 1440 pixels

Fluid AMOLED

120Hz Display

HDR10+

Corning Gorilla 6 6.55 ”2400x1080 FHD +

Fluid AMOLED

120Hz Display et HDR10

Corning Gorilla 6 Chipset Qualcomm Snapdragon 865 5G (7nm) Qualcomm Snapdragon 865 5G (7nm) Qualcomm Snapdragon 865 5G (7nm) OS Android 10 + Oxygen OS 10 Android 10 + Oxygen OS 10 Android 11 + Oxygen OS 11 RAM 8Go / 12Go 8Go / 12 Go 8Go / 12Go Stockage 128Go / 256Go 128Go / 256 Go 128 Go / 256 Go microSD Non Non Non Capteur principal 48 MP f/1.7 PDAF

16 MP f/2.2 grand-angle AF

2 MP f/2.4 macro 48 MP f/1.78 PDAF

48 MP f/2.2 grand-angle AF

8 MP f/2.44 téléphoto zoom 3x PDAF

5 MP f/2.4 Color Filter Camera 48 MP f/1.8

16 MP f/2.2 grand-angle

5 MP f/2.4 macro

2 MP f/2.4 monochrome Capteur secondaire 16 MP f/2.0 16 MP f/2.45 32 MP Batterie 4300 mAh

Charge rapide 30 watts (Warp Charge 30T) 4510 mAh

Charge rapide 30 watts (Warp Charge 30T)

Charge rapide sans fil 30 watts

Charge inversée 5 watts 4500 mAh

Charge rapide 65 watts 5G Oui Oui Oui Réseau sans fil WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau Non Oui Non

👍Pourquoi acheter un OnePlus 8T ?

Pour son excellent rapport qualité-prix en premier lieu et pour toutes les nouveautés qu'il apporte par rapport aux One Plus 8 et 8 Pro, notamment au niveau de l'appareil photo. Le module photo a été décalé sur la gauche et dispose dorénavant de quatre capteurs : un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur grand angle de 16 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels ainsi qu’un capteur monochrome de 2 mégapixels.

Dernière innovation technique du OnePlus 8T, la présence d’une batterie de 4500 mAh mais surtout d’un chargeur de 65 watts qui permet théoriquement de faire passer la batterie de son smartphone de 0% à 100% en quarante-cinq minutes.

Coté coloris, la firme nous sert deux nouvelles nuance du plus bel effet : une jolie robe vert aqua-marine mais également argent lunaire (seulement disponible en version 8Go RAM/128 Go de mémoire). Si vous souhaitez en savoir plus sur le smartphone, nous vous invitons à lire notre test complet du OnePlus 8T.