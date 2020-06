OnePlus 8 Pro : un bug empêche la lecture des vidéos Netflix en HD

De nombreux utilisateurs du OnePlus 8 Pro se plaignent d’un bug qui bloque la lecture des vidéos Netflix en qualité SD. Impossible de passer à une définition supérieure. Même constat pour d’autres plateformes de streaming où il est impossible de lire des vidéos en HD ou dans des définitions supérieures.

Des utilisateurs du OnePlus 8 Pro ont pris d’assaut le forum du constructeur depuis quelques jours. Ils sont nombreux à faire part d’un souci étrange rencontré depuis la mise à jour OxygenOS 10.5.5. Sur certaines plateformes de streaming, impossible de lire des vidéos en qualité HD. C’est le cas sur Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou encore Hulu.

Un bug lié au DRM Widevine de Google

Largement utilisé par les plateformes de streaming, le DRM Widevine est le principal verrou numérique qui leur permet de protéger leurs contenus des pirates. La grande majorité des appareils exécutent Widevine avec le niveau de sécurité L1, le plus élevé. Ce dernier permet non seulement d’accéder aux vidéos en HD, mais aussi en Full HD et en 4K.

Certains OnePlus 8 Pro tournant sous Oxygen OS 10.5.5 rétrogradent inexplicablement le niveau de sécurité. Ce dernier passe ainsi du palier L1 à L3, ce qui a pour conséquence de désactiver l’option HD et toutes les définitions supérieures. OnePlus n’a pour le moment donné aucune explication sur les raisons de ce bug. La dernière mise à jour Oxygen OS 10.5.6 n’a eu aucun effet correctif.

Ce nouveau bug vient s’ajouter à une série de problèmes du OnePlus 8 Pro affectant son écran. En avril, plusieurs utilisateurs remontaient un souci de colorimétrie qui tirerait la teinte de la dalle vers le vert. Plus tard le mois dernier, une autre vague de plaintes concertait un bug de restitution des zones sombres qui apparaissent pixelisées sur l’écran. Ce phénomène est connu sous le nom de « black crush ».

À défaut de fournir des explications sur le tout dernier bug, OnePlus demande aux utilisateurs de retourner leur smartphone au SAV. Il semble qu’une réparation ou un remplacement soit nécessaire pour ceux qui rencontrent un problème de définition sur Netflix, Disney+ et consorts. Si c’est le cas chez vous, n’hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires.

Source