OnePlus 7 et 7 Pro : la mise à jour OxygenOS 10.3.2 corrige plusieurs bugs

Les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro reçoivent une nouvelle mise à jour OxygenOS. Ce nouveau firmware comprend plusieurs améliorations générales du système et corrige plusieurs bugs logiciels. Sans surprise, la mise à jour contient aussi le patch de sécurité Android de mars 2020.

OnePlus déploie actuellement la mise à jour OxygenOS 10.3.2 sur les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro, rapportent nos confrères de 9to5Google. En plus du patch de sécurité Android de mars, la mise à jour comprend des améliorations générales des performances pour les deux flagships. D’après le changelog publié par OnePlus, OxygenOS 10.3.2 offre en effet une meilleure gestion de la RAM et une « amélioration de la stabilité du système ».

Ce n’est pas tout. OnePlus en profite aussi pour corriger une poignée de bugs repérés dans la galerie photos. Certains usagers se plaignaient en effet que les captures d’écran enregistrées disparaissent parfois sans raison. Dans la foulée, OnePlus corrige les problèmes de latence remarqués lors de la lecture de vidéos enregistrées avec le téléphone. Enfin, la marque règle les problèmes de stabilité identifiés lors de l’enregistrement de vidéos en slow motion.

Comment installer la mise à jour OxygenOS 10.3.2 sur votre OnePlus 7 et 7 Pro ?

D’après les témoignages recueillis par 9to5Google, OnePlus vient de lancer le déploiement du firmware dans le monde entier. Comme toujours, le déploiement se fait par vagues successives. On peut s’attendre à ce que cette itération d’OxygenOS débarque en France dans les jours à venir. Voici comment vérifier si le firmware est déjà proposé sur votre smartphone :

Allez dans les Paramètres de votre smartphone

de votre smartphone Sélectionnez Mise à jour logicielle puis Rechercher une mise à jour

puis Si la mise à jour en OTA est disponible pour votre smartphone, vous n’aurez plus qu’à appuyer sur « Lancer la mise à jour »

Suivez les instructions à l’écran.

Avant de lancer l’installation de la mise à jour, on vous conseille de vous assurer que votre smartphone ait encore au moins 50% d’autonomie. Avez-vous déjà pu installer le firmware ? Avez-vous senti une différence ? On attend votre témoignage dans les commentaires.

Source : 9to5Google