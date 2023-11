Microsoft veut savoir pourquoi vous fermez OneDrive et vous êtes obligé de répondre

La dernière mise à jour de OneDrive, le système de stockage de Microsoft, ajoute un genre de sondage qui s'ouvre quand vous tentez de fermer le logiciel. Vous devez expliquer pourquoi vous quittez le programme.



Microsoft est connu pour vouloir imposer ses produits plus ou moins subtilement. Si vous utilisez un ordinateur sous Windows 11 par exemple, vous avez sûrement déjà vu des messages vous incitant à utiliser le navigateur Edge alors même que vous vouliez installer Chrome ou Firefox. Jusqu'à il y a peu d'ailleurs, les liens système, en général les En savoir plus dans les paramètres, s'ouvraient forcément avec Edge. Microsoft a heureusement supprimé ce comportement assez pénible. Mais la firme n'en a pas terminé avec ce genre de pratique.

Cette fois-ci, c'est le logiciel de stockage dans le cloud OneDrive qui est concerné. Installé par défaut avec Windows, il s'offre une mise à jour pour le moins curieuse. Dans sa version stable 23.214.1015.0001, le programme vous demande désormais d'expliquer pourquoi vous tentez de le fermer. Un genre de sondage en somme. Comme celui qui vous demande pourquoi vous téléchargez Chrome depuis Edge. On suppose que ça part de l'intention d'améliorer les services, mais dans les faits, c'est agaçant.

Microsoft vous demande de justifier pourquoi vous fermez OneDrive

En plus de se mêler de ce qui ne le regarde pas, le nouveau popup de OneDrive est impossible à esquiver. Vous êtes obligé de répondre avant de fermer le programme. Sans quoi, le bouton associé reste grisé. Il y a 7 propositions en tout :

Je ne veux pas que OneDrive fonctionne en permanence.

Je ne sais pas ce qu'est OneDrive.

Je n'utilise pas OneDrive.

J'essaye de régler un problème avecOneDrive.

J'essaye d'accélérer mon ordinateur.

Je reçois trop de notifications.

Autre.

Que Microsoft recueille les avis des utilisateurs pour palier aux critiques les plus formulées, pourquoi pas après tout. Mais que la firme impose de répondre, c'est légèrement excessif. Heureusement, il est tout à fait possible de désinstaller entièrement OneDrive si vous ne l'utilisez pas. Allez dans les Paramètres du PC puis Applications et Applications installées. Repérez Microsoft OneDrive, cliquez que les 3 points et Désinstaller.

