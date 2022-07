OneDrive pourrait prochainement se refaire une beauté sur Windows 11

L’application OneDrive sur Windows 11 pourrait prochainement avoir le droit à un relooking. Les premières images de cette nouvelle version sont apparues sur le net et laissent apparaître une app qui semble beaucoup plus moderne et moins fouillis qu'avant.

OneDrive fait partie du cœur de l’expérience voulue par Microsoft. L’outil permet de stocker ses données dans le cloud et de les retrouver d’un PC à l’autre. C’est en partie pour cela que la firme de Redmond oblige les utilisateurs à utiliser un compte Microsoft sur Windows 11. Pourtant, l’application dédiée n’a pas été refaite depuis plusieurs années, mais une nouvelle version pourrait bientôt pointer le bout de son nez.

OneDrive peut s’utiliser de manière classique sur Windows 11 (via l’explorateur de fichiers) mais aussi via l’application. C’est cette dernière qui devrait recevoir un ravalement de façade, selon les premiers leaks.

OneDrive va avoir le droit à un lifting

C’est Florian Beaubois (@flobo09) qui dévoile les premières images de ce lifting. Comme nous pouvons le voir, l’interface se montre plus moderne, beaucoup plus en phase avec le nouveau design de Windows 11.

On peut ainsi voir que les options ont été repensées et sont plus claires. Nous avons une meilleure vision de l’ensemble de l’application, comme le compte connecté ou encore l’espace de stockage restant. Il faut cependant noter qu’il ne s’agit là que d’une refonte visuelle. De ce qu’on en voit, aucune nouvelle option n’est proposée au sein de l’application. Nous avons toujours le bon vieux OneDrive tel qu’on le connaît.

Pour le moment, Microsoft n’a pas réagi à cette fuite. Officiellement, aucune nouvelle version de l’application n’est dans les tuyaux mais ce leak tend à prouver le contraire. En tout cas, il faudra se montrer vigilant à l’avenir et guetter une éventuelle refonte de l’application. Pour ce qui est du OneDrive « classique » via l’explorateur de fichiers, celui ne devrait pas changer, puisqu’intimement lié au design de Windows 11.

Peut-être ce nouveau OneDrive arrivera-t-il avec la grosse mise à jour d’octobre de Windows 11 ? Cette dernière devrait apporter de très nombreuses améliorations, aussi bien visuelles que techniques.