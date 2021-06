OneDrive : il est enfin possible de modifier ses photos en ligne

OneDrive de Microsoft permet de faire des modifications simples sur des photos stockées directement en ligne. Une nouvelle fonctionnalité bienvenue qui offre la même expérience que sur Google Photos.

Microsoft a mis à jour OneDrive et laisse désormais la possibilité à l’utilisateur d’éditer des photos stockées en ligne. Il s’agit de modifications simples, mais bien pratiques pour ceux qui veulent améliorer rapidement leurs clichés. L’outil reste très limité. Il est possible de recadrer une image, de la faire pivoter afin de trouver l’angle parfait ou encore de modifier la lumière et les couleurs.

Pour l’instant, ces modifications ne fonctionnent qu’avec l’application Android et la version web du service. Il y a d’autres contraintes, comme le fait que seuls les comptes personnels peuvent y avoir accès. Les version iOS de l’application et les comptes partagés en bénéficieront dans le courant de l’été, selon Microsoft. Enfin, il faut aussi signaler que seuls les formats JPEGou PNG peuvent être modifiés directement dans l’application en ligne.

Ce n’est pas vraiment une révolution, mais plus une mise à niveau. Google propose en effet déjà la même chose depuis longtemps sur son application Photos. Bien pratique quand on est en voyage, par exemple, et qu’on veut recadrer une photo à la volée.

OneDrive permet aussi de diffuser des photos via Chromecast

La modification des photos en ligne n’est pas la seule nouveauté. OneDrive permet désormais de diffuser vos images vers un terminal compatible Chromecast. Idéal pour montrer vos photos de vacances à toute la famille sur grand écran.

A lire aussi – Windows 10 : comment désactiver ou supprimer OneDrive

Enfin, Microsoft a indiqué qu'il allait revoir l’organisation des photos sur son application. Dans les semaines qui viennent, les clichés pourront être transférés directement dans OneDrive et des dossiers seront créés automatiquement selon la source… encore une fois, il s’agit d’une navigation héritée de Google Photos. Difficile d’en vouloir à la firme de Redmond sur ce coup, Photos de Google étant la meilleure application du genre sur le marché.

En tout cas, OneDrive pourrait petit à petit devenir une solution de remplacement pour les utilisateurs de Google Photos qui ne veulent pas payer le nouvel abonnement imposé par la firme de Mountain View.