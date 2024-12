One UI 7 va intégrer l’une des meilleures fonctionnalités exclusives aux Pixel

Selon le leaker Ice Universe, Samsung va emprunter une fonction très utile et exclusive aux Pixel de Google pour l'ajouter à One UI 7 sur les smartphones Galaxy. Voici de quoi il s'agit.



Choisir un smartphone Pixel de Google, c'est l'assurance de disposer des mises à jour d'Android avant tout le monde. Mais aussi de profiter de certaines fonctions exclusives, au moins pendant plusieurs mois, si ce n'est plus, avant qu'elles soient portées sur d'autres modèles. On pense par exemple à la gomme audio, apparue sur les Pixel 8 et 8 Pro puis améliorée sur Pixel 9.

Elle permet de baisser le volume des sons gênants dans une vidéo, ou d'augmenter ceux qui sont trop faibles. Depuis sa récente mise à jour, l'Audio Magic Eraser de son petit nom anglais peut même séparer les voix de différentes personnes puis les régler indépendamment les unes des autres.

Une fonctionnalité très utile pour sauver des vidéos en théorie irrécupérables, et que Samsung entend bien “emprunter” à Google. Le célèbre leaker Ice Universe a publié une capture d'écran sur le réseau social chinois Weibo et elle laisse peut de place au doute : la gomme audio va débarquer dans One UI 7.0, et donc sur les mobiles Galaxy compatibles.

Cette fonction exclusive aux Pixel de Google arrive sur les smartphones Samsung

La description de l'option indique : “Élimine les bruits gênants dans les vidéos en ajustant le volume des voix, du vent et d'autres sons“. Sur l'illustration qui l'accompagne, on peut voir 4 curseurs différents. D'après leur symbole, on peut imaginer qu'ils correspondent de haut en bas à la voix, l'environnement, le vent et la musique. Rien n'indique que l'interface ressemblera à ça au final cela dit.

Ice Universe indique que la gomme audio n'est pas disponible dans la bêta 1 de One UI 7.0, aussi on ignore quand les propriétaires de smartphones Samsung pourront l'essayer. Il semble en revanche très peu probable que la fonction soit abandonnée vu son état d'avancement, ne serait-ce qu'en terme de présentation aux utilisateurs. Plus qu'à patienter avant de mettre la main dessus désormais.