Les Samsung Galaxy profiteront des meilleurs processeurs du marché pendant encore plusieurs années

Qualcomm vient d’annoncer à ses investisseurs qu’un nouveau partenariat a été signé avec Samsung, visant à apporter ses processeurs Snapdragon sur les smartphones Galaxy pendant encore plusieurs années. Si le document ne précise pas la durée de cet accord, il confirme que le constructeur coréen ne prévoit pas encore d’imposer ses puces Exynos au monde entier.

Ces deux dernières années, Samsung semblait relativement incertain à propos de son partenariat historique avec Qualcomm. Les Galaxy S23 avaient été une excellente surprise pour tous les utilisateurs, puisque tous les modèles avaient eu droit au Snapdragon 8 Gen 2. Traditionnellement en effet, la puce de Qualcomm est réservée au marché américain et sud-coréen, tandis que le reste se contente d’Exynos, la puce maison de Samsung.

Or, il est désormais de notoriété commune que les processeurs de Qualcomm sont meilleurs en presque tout point que leurs comparses Exynos. Aussi, lorsque les Galaxy S24 ont signé le retour des CPU maison sur les modèles standard et Plus, quelques dents ont sévèrement grincé. Samsung se prépare-t-il à imposer ses propres puces au détriment des Snapdragon sur ses prochains flagships ? Visiblement non.

Bonne nouvelle, les puces Qualcomm resteront sur les prochains Samsung Galaxy

Au cours de son dernier bilan financier, Qualcomm a en effet annoncé à ses investisseurs qu’un nouveau contrat a été signé avec Samsung. Celui-ci promet de fournir les prochains smartphones Galaxy en processeurs Snapdragon pendant « plusieurs années ». En revanche, pas de précision à l’heure actuelle sur la durée exacte de ce partenariat. On peut néanmoins en déduire que les deux prochains flagships de Samsung, a minima, seront propulsés par une puce Qualcomm.

Samsung continuera donc à tirer un trait sur les puces de Mediatek… tout en continuant à améliorer ses propres solutions. Nous savons en effet que le constructeur travaille actuellement sur sa Dream Chip, le nouveau nom des processeurs Exynos, qui fera son entrée sur le Galaxy S25. Même son de cloche chez Qualcomm, qui prévoit de révolutionner l’architecture de ses Snapdragon afin de gagner significativement en puissance.

