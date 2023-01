Galaxy S23 : Samsung ne devrait pas augmenter les prix par rapport aux Galaxy S23

L’année dernière, Samsung n’avait pas augmenté les tarifs de ses smartphones haut de gamme, et il devrait en être de même pour la nouvelle génération qui arrivera dès le mois prochain : les Galaxy S23.

D’après un récent rapport de CNET, il est possible que Samsung décide de geler le prix de ses smartphones haut de gamme en 2023. En d’autres termes, le géant coréen ne devrait ni augmenter ni diminuer les tarifs de ses prochains Galaxy S23, qui arriveront chez nous au mois de février.

Pour rappel, le Galaxy S22 débutait à 859 euros dans sa configuration avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et il pourrait en être de même pour le nouveau modèle Galaxy S23. De leur côté, les Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra étaient commercialisés à 1059 euros et 1259 euros, respectivement, toujours avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Samsung ne va pas baisser ses prix, contrairement à Apple

Alors qu’aucun changement de grille tarifaire ne se profile à l’horizon pour Samsung, son concurrent principal pourrait lui décider de baisser ses tarifs. Après l’échec cuisant des iPhone 14 et 14 Plus, Apple songerait désormais à modifier sa stratégie avec la prochaine génération. Ainsi, les iPhone 15 et 15 Plus pourraient bien voir leurs prix diminuer par rapport aux smartphones actuels, leur permettant ainsi de mieux se différencier des modèles 15 Pro et 15 Ultra.

Quoi qu’il en soit, d’ici leur sortie en septembre prochain, les nouveaux Galaxy S23 auront déjà vu leurs tarifs diminuer fortement. Seulement quelques semaines après le lancement de nouveaux smartphones Samsung, il n’est pas rare de constater que ceux-ci font l’objet de promotions assez agressives, et cela pousse d’ailleurs de nombreux acheteurs à ne pas commander les nouveaux appareils le jour de leur lancement.

D’ici là, on vous rappelle que nous avons récemment appris que les Galaxy S23 seront beaucoup plus rapides que leurs prédécesseurs, notamment grâce à l’adoption d’une nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 overclockée. De plus, le Galaxy S23 Ultra devrait exceller en photo, et notamment dans des conditions de basse luminosité. La nuit, le smartphone bénéficierait d’un mode « vision nocturne » qui lui permettrait de capturer des clichés plus lumineux.