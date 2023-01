Samsung Galaxy Book 3 Pro et Ultra : la fiche technique se dévoile, sortie le même jour que les S23

Les nouveaux ordinateurs portables de Samsung promettent d’être une amélioration significative par rapport aux modèles précédents, et notamment d’utiliser les dernières puces Intel de 13e génération et les cartes graphiques Nvidia RTX 4000 Mobile.

Cela fait maintenant près d’un an que Samsung a lancé ses Galaxy Book 2, ses PC portables ultra-fins, et quelques mois que nous avions eu l’occasion de tester le Galaxy Book 2 Pro. Sans surprise, une nouvelle génération se prépare à arriver sur le marché, et on sait déjà tout à son sujet grâce à 91mobiles.

Au total, cinq ordinateurs arriveront dès le 1er février prochain, soit le même jour que le lancement des Galaxy S23. Nous connaissons déjà les fiches techniques de deux d’entre eux, les Galaxy Book 3 Pro et Galaxy Book 3 Ultra.

Quelle fiche technique pour les ordinateurs portables de Samsung en 2023 ?

Le Galaxy Book 3 Pro est évidemment propulsé par les dernières puces Intel de 13e génération, les Core i5-1340P et Core i7-1360P. On retrouvera un écran 3K AMOLED, et deux tailles d’écrans : 14 et 16 pouces. Le processeur sera épaulé par une carte graphique intégrée Intel Iris Xe, 16 Go de RAM DDR5 ainsi que jusqu’à 1 To de stockage.

Le modèle de 14 pouces sera livré avec une batterie de 63 Wh, tandis que la version de 16 pouces aura droit à une batterie de 76 Wh. Tous deux auront droit à un adaptateur secteur de 65 W, et mesureront seulement 11 mm et 13 mm, respectivement, pour 1,2 et 1,6 kg. On a donc affaire à un PC très fin et léger.

De son côté, le Galaxy Book 3 Ultra est évidemment beaucoup plus puissant. Il est propulsé par un Core i9-13900H, jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage. Cette fois-ci, on retrouve une carte graphique dédiée, la nouvelle RTX 4070 mobile. Pour l’écran, on est toujours sur une dalle AMOLED 3K (2880 x 1800p) avec une seule taille d’écran cette fois : 16 pouces.

Évidemment, la bête prend un peu plus de place. L’ordinateur portable mesure 17 mm d’épaisseur pour 1,8 kg, et abrite une batterie de 76 Wh. Cependant, ce modèle arrive avec un chargeur 136 W ainsi que quatre haut-parleurs signés AKG. Il reste à voir à quels tarifs seront proposés les deux ordinateurs chez nous.